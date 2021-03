Marche, ateliers, expos… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Pour fêter ses 20 ans, la Fondation Folon propose de découvrir plus de 500 affiches (dont certaines inédites) et divers travaux réalisés entre autres pour Greenpeace et Amnesty International, réalisés par l’artiste belge entre 1961 et 2005. ÉdA

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

Expositions

La Hulpe:

«Les affiches de Folon». Pour fêter ses 20 ans, la Fondation Folon propose de découvrir plus de 500 affiches (dont certaines inédites) et divers travaux réalisés entre autres pour Greenpeace et Amnesty International, réalisés par l’artiste belge entre 1961 et 2005. Du 27 mars au 7 novembre. Sur réservation uniquement via le site de la fondation ou par téléphone (02 653 34 56). Entrée: 8€ pour les adultes; 5€ pour les étudiants; gratuit pour les moins 6 ans. Drève de la Ramée, 6A, 1310 La Hulpe.

https ://fondationfolon.be/events/les-affiches-de-folon-exposition-temporaire/

Court-Saint-Étienne

Parcours d’artistes Ces 20 et 21 mars, de 10 h à 18, dans le foyer du Centre culturel du Brabant wallon. Sur réservation. Entrée gratuite. En marge: les lanternes en papier qu’ont décorées des citoyens seront exposées sur le parvis (accès libre à toute heure). Rue Belotte, 3, 1490 Court-Saint-Étienne.

https ://www.ccbw.be/evenement/parcours-dartistes-de-court-saint-etienne/

Promenade

Forêt de Soignes

Journée mondiale des forêts Ce dimanche 21 mars, pour la Journée mondiale des forêts, la Fondation Forêt de Soignes et ses partenaires seront présents dans la forêt et aux portes d’accès de celle-ci afin de sensibiliser les visiteurs à adopter les bons gestes pour préserver la faune et la flore. Ils indiqueront quel sentier choisir en fonction de l’activité (marche, vélo, équitation, etc.), mais aussi les endroits où les chiens peuvent se balader sans laisse. Cette journée annonce le début d’une campagne de sensibilisation visant à faire jouer au visiteur un rôle central dans la préservation de la forêt. Accès libre.

https ://www.foret-de-soignes.be/

Musique

Ottignies

Session rap de Be Wesh Le Centre culturel du Brabant wallon organise le samedi 27 mars son traditionnel «Be Wesh!» consacré au monde hip-hop. Cette édition 2021 se fait en distanciel et en direct sur Instagram. Les candidats doivent envoyer leur démonstration pour le 21 mars. Pour la finale, les deux derniers compétiteurs se rendront à la maison des jeunes d’Ottignies pour s’affronter. Pour participer, il faut envoyer sa vidéo par mail à info@bewesh.be. La participation à la compétition est gratuite.

https ://www.ccbw.be/evenement/be-wesh-sessions-online/

Ateliers

Louvain-la-Neuve

Danse en duo en ligne En collaboration avec l’ASBL Mouvance, les Ateliers d’art de la Baraque proposent le dimanche 28 mars, de 10 h à midi, un cours de danse contemporaine accompagné par un atelier de dessin et d’écriture, le tout en ligne. Couple, amis ou même parent/enfant, tous les duos sont acceptés. Catherine Lemaître sera l’animatrice et la coach de danse de la matinée. Pour participer, s’inscrire par téléphone (0478 75 06 09), par e-mail (animation@ateliers-la-baraque.be) ou via le site des Ateliers d’art de la Baraque. Participation: 15€ par personne pour les adultes; 10€ pour les moins de 16 ans.

https ://www.ateliers-la-baraque.be/danse

Perwez«Comment réaliser ses semis au chaud» Ce samedi 20 mars, à 10 h, le Centre culturel propose l’un de ses ateliers Déclic. Mickael Teerlinck, du Potager de Gailleroux (Jodoigne), conseillera sur la manière dont il faut semer les plantes, sur l’endroit idéal où poser ses plantes, en tenant compte de la chaleur, de l’humidité et de la lumière. Cet atelier se déroulera en visioconférence. Le Centre culturel fournit une petite boîte spéciale «semis au chaud» à venir chercher dans ses locaux. Réservations indispensables, via le site du Foyer. Participation pour la boîte et la séance: 10€. Grand Place, 32, 1360 Perwez.

http://www.foyerperwez.be/evenement/atelier-declic-comment-realiser-ses-semis-mickael-teerlinck/

Pour les enfants

Jodoigne

Une «box de printemps» Pour les congés de printemps, le Centre culturel de Jodoigne a concocté des activités à la fois créatives et gustatives. Jusqu’au 26 mars, vous avez la possibilité d’acheter une boite pour vos enfants. Cette «box de printemps» contient un œuf à graines, à déposer dehors afin de découvrir la fleur qui en sortira, mais aussi un pack de dégustation créative à base de chocolat. Plus d’explications seront disponibles dans la box. Une fois la commande effectuée, le retrait des boîtes se fera le 2 avril au Centre culture de Jodoigne. Prix de la boîte: 10€. Réservation via le site du Centre culturel.

http://www.culturejodoigne.be/accueil/25-mai/detailevenement/11102/31/box-de-printemps-6-ans-et-plus

Jodoigne/Incourt

Atelier bricolage «Moi, ma grand-mère» Pour rendre hommage aux grands-mères, la bibliothèque de Jodoigne et Incourt propose aux enfants de découvrir «Moi, ma grand-mère» écrit par PEF.

Avec ce livre, un pack «Ani’maison» sera offert, comprenant le matériel pour un bricolage et un carnet de semences. En rendant le livre à la bibliothèque, les enfants auront la possibilité de déposer leurs bricolages. Ces derniers feront l’objet d’une exposition à la bibliothèque. Le pack, gratuit, est disponible à la bibliothèque de Jodoigne et Incourt. Pour réserver son pack: 010 81 99 57, bibliotheque@jodoigne.be. Date limite de retour des œuvres pour l’exposition: le 30 mars. Bibliothèque de Jodoigne et Incourt, rue du Château, 13, 1370 Jodoigne.

http://www.culturejodoigne.be/accueil/25-mai/detailevenement/8620/-/ani-maison-pack-d-animation-a-distance-moi-ma-grand-mere-des-6-ans