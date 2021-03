Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce vendredi 19 mars.

La sélection de la rédaction 1. Comité de concertation: le plan «plein air» mis en pause, des mesures attendues dans les écoles L’évolution des chiffres de l’épidémie de coronavirus a poussé les autorités à avancer d’une semaine le Comité de concertation. Avec un (petit) tour de vis à la clé, consistant principalement en un report du plan «plein air». + LIRE L’ARTICLE 2. Pourquoi y a-t-il plus de cas en primaire? Quarante implantations fermées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les contaminations sont en hausse, davantage dans le primaire que dans le secondaire. «Le nombre actuel de cas (1 906 cas la semaine passée) est nettement inférieur au nombre de cas en octobre (7 800 cas la semaine la plus élevée), mais depuis le mois de novembre, le nombre de cas n’a plus été aussi haut ni en nombre total de cas à l’école, ni en nombre de cas en primaire à l’école», précise Lætitia De Crombrugghe, conseillère médicale PSE à l’ONE. + LIRE L’ARTICLE 3. Plus de 3 200 nouveaux cas, les hospitalisations en hausse de plus de 25% Le nombre d’admissions à l’hôpital est en hausse de 27% avec une moyenne de 185,1 entre le 12 et le 18 mars, en comparaison avec la semaine précédente, selon les chiffres mis à jour ce vendredi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 2.140, dont 543 patients traités en soins intensifs. + LIRE L’ARTICLE 4. Supplément d’impôt jusqu’à 1 500€ pour les chômeurs «corona»? D’après le président de la FGTB, les salariés qui, l’an dernier, ont été contraints au chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de la crise sanitaire devront payer 1 000 à 1 500€ d’impôts en plus. + LIRE L’ARTICLE 5. «Nous nous trouvons au pied de ce qui pourrait devenir une nouvelle vague» L’institut de santé publique s’inquiète des hausses répétées des tendances actuelles. «Mais il est encore possible d’éviter que la grosse vaguelette actuelle ne se transforme en un nouveau tsunami», assure Yves Van Laethem. + LIRE L’ARTICLE 6. Près de deux tiers du personnel des soins de santé ont développé des anticorps Actuellement, près de 64% du personnel soignant a développé des anticorps. Et ce, principalement grâce à la campagne de vaccination. + LIRE L’ARTICLE

1. BELGIQUE

Le plan à 550 millions du PTB: «Un indépendant wallon vaut un indépendant flamand»

Si les vagues d’aide se succèdent en Wallonie pour soutenir les secteurs à l’arrêt ou en difficulté, les manifestations et les appels au secours continuent.

Dans l’opposition, le député wallon PTB Germain Mugemangango part d’un constat: «En Belgique, un indépendant ne vaut pas un autre indépendant. Il y a une différence de traitement entre la Wallonie et la Flandre». Il prépare une proposition de décret qui pèse 550 millions€. + LIRE L’ARTICLE

«Nous recommandons à tous les patients victimes d’un AVC de se faire vacciner»

L’association qui représente les intérêts des patients victimes d’accident vasculaire cérébral indique avoir récemment reçu de nombreuses questions de patients et de leurs familles. + LIRE L’ARTICLE

Sophie Wilmès: dire que le «CNS» du 23 septembre a causé la 2e vague est un raccourci intellectuel»

l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès, interrogée devant la commission spéciale sur la gestion de la première vague, a défendu les décisions prises lors du dernier Conseil National de Sécurité sous sa direction. + LIRE L’ARTICLE

La cotisation pour les vacances annuelles dans l’horeca reportée de 6 mois

Le conseil des ministres a décidé vendredi de reporter de six mois la cotisation annuelle payée par les employeurs du secteur Horeca pour les vacances annuelles de leurs travailleurs, a annoncé le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne. + LIRE L’ARTICLE

Masques Avrox: «Le service d’achat de la Défense a rempli toutes les obligations»

L’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères Philippe Goffin (MR) a défendu vendredi devant la commission spéciale Covid de la Chambre la procédure de marché public mise en place par la Défense et qui avait abouti au choix du masque de la société luxembourgeoise Avrox. + LIRE L’ARTICLE

Télétravail: des tests proposés là où il n’est pas possible

Le télétravail reste obligatoire dans les entreprises du privé comme dans le secteur public, a confirmé vendredi la Premier ministre Alexander de Croo, à l’issue du Comité de concertation. + LIRE L’ARTICLE

Codeco: la «patate chaude» de l’école renvoyée aux ministres de l’Enseignement

Le Comité de concertation a décidé de charger les ministres de l’Enseignement d’imaginer une liste de mesures à court terme, dans le but de limiter encore les risques de contamination au coronavirus dans le cadre scolaire. + LIRE L’ARTICLE

Van Ranst déçu du Codeco: «Les demi-mesures ne sont pas ce qui fonctionne le mieux»

Le virologue Marc Van Ranst juge l’action du gouvernement insuffisante, à la suite du Comité de concertation ce vendredi et des mesures annoncées. + LIRE L’ARTICLE

La Flandre va administrer plus de 154.000 vaccins la semaine prochaine

Durant la semaine du 22 mars, la Flandre va administrer 154.257 doses de vaccins, soit plus de 20.000 que la semaine précédente. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Chiffres Covid en hausse: faut-il vraiment s’alarmer en région verviétoise?

Dans notre région verviétoise, la tendance est très légèrement à la hausse. Mais n’est pas alarmante ce jeudi. Explications. + LIRE L’ARTICLE

Mons: une ligne d’écoute pour guider les étudiants en détresse psychologique

Le Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage a mis en place un dispositif d’écoute et de soutien aux étudiants. Objectif: les aider avant qu’ils n’aient besoin de soins. + LIRE L’ARTICLE

Toujours plus de nouveaux cas en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas observés en Brabant wallon continue d’augmenter. Ce n’est pas le cas des hospitalisations. + LIRE L’ARTICLE

3 centres bruxellois de vaccination supplémentaires prêts à ouvrir

Trois centres de vaccination à Anderlecht, Uccle et Woluwe-St-Lambert sont prêts à ouvrir leurs portes le 22 mars. + LIRE L’ARTICLE

Le Centre de Santé des Fagnes sonne le tocsin

À Chimay en particulier, les chiffres Covid sont très mauvais. Le Centre de Santé des Fagnes supplie la population de respecter les mesures sanitaires à la lettre. + LIRE L’ARTICLE

78% du personnel des hôpitaux bruxellois vacciné

À la date de jeudi, 78% du personnel des hôpitaux bruxellois avaient été vaccinés, a indiqué vendredi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), dans le cadre des questions d’actualité posées au parlement régional. + LIRE L’ARTICLE

3. MONDE

Le président de Tanzanie est-il décédé du Covid-19?

Le président tanzanien, John Magufuli, est décédé de problèmes cardiaques. Mais on évoque le Covid-19, qu’il a minimisé. + LIRE L’ARTICLE

AstraZeneca va devoir s’expliquer sur ses retards

Continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca, dont les bénéfices l’emportent largement sur les risques, c’est fort bien. Encore faut-il disposer du nombre de doses suffisantes.

Or, avec la firme anglo-suédoise, l’Union européenne est loin du compte: 30 millions de doses au lieu des 90 préfinancées au premier trimestre; et, pour le deuxième trimestre, elle n’en annonce que 70 des 180 millions qu’elle était censée fournir.

La Commission européenne prend patience, mais elle semble tout doucement en épuiser sa réserve. + LIRE L’ARTICLE

En Allemagne, «nous sommes dans la 3e vague, les chiffres augmentent, la proportion de variants est importante»

En Allemagne, il est tout à fait possible «que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que nous avons connue avant Noël», avec un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés. + LIRE L’ARTICLE

Jean Castex a reçu une première dose du vaccin AstraZeneca

Le Premier ministre Jean Castex a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca vendredi à l’hôpital Bégin de Saint-Mandé, près de Paris, une injection destinée à rassurer les Français après la brève suspension du sérum anti-Covid. + LIRE L’ARTICLE

AstraZeneca: la Finlande suspend la vaccination malgré le feu vert de l’EMA

La Finlande, qui n’avait jusqu’ici pas suspendu le vaccin AstraZeneca, a décidé vendredi d’interrompre la vaccination «par précaution» après deux cas de thromboses cérébrales, malgré l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament (EMA) le jugeant «sûr et efficace». + LIRE L’ARTICLE

Vaccin AstraZeneca: les bénéfices l’emportent sur les risques pour les experts OMS

Les bénéfices associés au vaccin AstraZeneca contre le coronavirus l’emportent sur les risques, ont conclu vendredi les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), confirmant le verdict rendu la veille par l’Agence européenne des médicaments (EMA). + LIRE L’ARTICLE

Depuis l’entrée en fonction de Biden, 100 millions de doses de vaccin administrées

Depuis l’investiture du président américain Joe Biden il y a un peu moins de deux mois, 100 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États-Unis. + LIRE L’ARTICLE

Boris Johnson a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reçu vendredi soir sa première dose de vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, au lendemain des assurances apportées par les régulateurs britannique et européen sur la sûreté du sérum. + LIRE L’ARTICLE

4. SPORT

Waasland-Beveren - Saint-Trond reporté

Le match Waasland-Beveren - Saint-Trond prévu samedi (16h15) dans le cadre de la 31e journée du championnat de Belgique de football, a été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus au sein de l’effectif trudonnaire, a indiqué la Pro League vendredi. + LIRE L’ARTICLE

Le match Beerschot-Charleroi reprogrammé le 7 avril

Le match Beerschot-Charleroi, qui a été reporté en raison des cas de coronavirus dans l’effectif carolo, a été reprogrammé au mercredi 7 avril à 19h, a annoncé vendredi la Pro League. + LIRE L’ARTICLE