VIDÉOS | Retardé par la pandémie, le premier parc à thème Nintendo a ouvert au Japon

Après des mois de retard dus à la pandémie, la toute première zone de loisirs autour de l’univers de Nintendo a ouvert ses portes ce jeudi dans l’immense parc d’attractions des studios Universal Japan (USJ) à Osaka, dans l’ouest du Japon.

Les installations du «Super Nintendo World» sont directement inspirées du monde bariolé des célèbres jeux vidéo «Super Mario» du groupe japonais, qui jusqu’à récemment encore hésitait à explorer de nouvelles façons d’exploiter ses héros virtuels au-delà des consoles, via des contrats de licences.

L’une de ses attractions phare est un manège «Mario Kart», dont l’expérience est enrichie par des lunettes de réalité augmentée fixées à une visière rouge, comme la casquette du plombier italien.

Un bracelet connecté à un smartphone permet aussi aux visiteurs de collecter des pièces virtuelles en frappant des blocs, comme Mario.

«Nous avons parfaitement recréé l’univers du jeu […]. Vous y trouverez des plantes Piranha et Bowser (le grand ennemi de Mario, NDLR), et vous verrez ce que c’est que d’être Mario», a déclaré Ayumu Yamamoto, directeur marketing d’USJ.

«Il a fallu presque un an de plus que prévu pour ouvrir cet endroit, et nous sommes vraiment heureux», a-t-il dit lors d’une présentation à la presse la veille de l’ouverture.

«Super Nintendo World», qui a coûté plus de 60 milliards de yens selon USJ (460 millions d’euros), devait initialement attirer les foules dès l’année dernière pour coïncider avec les Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais ceux-ci ont également été reportés à cette année à cause du coronavirus.

L’ouverture du parc avait été décalée à février de cette année, avant d’être de nouveau repoussée lorsque le gouvernement japonais a déclaré l’état d’urgence en janvier pour endiguer une recrudescence des infections dans l’archipel.

En raison de la fermeture actuelle des frontières japonaises face à la pandémie, les visiteurs de l’étranger devront encore patienter jusqu’à une date indéterminée avant de pouvoir découvrir le site.

D’autres espaces Nintendo similaires sont prévus à terme dans les parcs des studios Universal à Orlando (Floride) et à Hollywood.