Eupen - Courtrai: « L’occasion de redonner le meilleur de soi » estime Beñat San José, le coach des Pandas

Sorti en Coupe par le Standard, Beñat San José évoque le retour aux affaires d'Eupen en Pro League, ce samedi face à Courtrai.

Ce samedi soir, cela fera pile poil une semaine que l’AS Eupen est passé proche d’écrire l’histoire. Voici sept jours, face au Standard de Mbaye Leye, les troupes de Beñat San José avaient l’opportunité de se qualifier pour la finale de la coupe de Belgique. Mais quelques ratés offensifs et un missile de Selim Amallah les en ont empêchés.

«Nous étions vraiment proches de nous qualifier. Nous avions bien joué en deuxième mi-temps», souffle l’entraîneur espagnol des Pandas. La déception fut un effet d’autant plus grande que l’adversaire n’a pas affiché son meilleur jour. «Si le Standard avait été dans une bonne soirée et nous avait dominés, bon. Pour digérer la défaite, cela aurait, quelque part, été plus facile.»

Malgré tout, Eupen a su tourner la page, assure Beñat San José. «Nous sommes totalement focalisés sur les matchs de championnat qui arrivent. C’est la beauté du foot: avoir régulièrement l’occasion de redonner le meilleur de soi, d’essayer de gagner, de donner de la joie.»

En commençant par la réception de Courtrait (13e), donc. Une formation «dangereuse offensivement», avec «une attaque imprévisible». Qui pourrait passer devant en cas de succès. Courtrai a jusqu’ici inscrit 38 buts, exactement comme Eupen – qui a encaissé une fois de plus.