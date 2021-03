Cette semaine dans vos oreilles: Peet et son rap sincère, Lana Del Rey folk sublime et U2 en tournée virtuelle

Il s’appelle Pierre Mignon mais est devenu Peet. Son rap authentique, il le livre avec le sourire dans un 1er album percutant.

Peet a commencé la musique il y a dix ans. En solo d’abord, puis avec Le 77, groupe «100% déconne». Aujourd’hui, il sort Mignon, un premier album authentique dans lequel il parle de sa vie avec ses hauts et ses bas. «Ma musique me reflète vraiment: je parle de choses que je vis, de choses qui me touchent. Quand je fais du storytelling, ça se sent tout de suite comme sur Kéké ou Flemmard de qualité, qui sont plus rigolos, même si c’est toujours un peu moi.»

- Habitué à travailler en solo à la maison, «c’est là que j’arrive à trouver de l’énergie: en studio, je stresse!», Peet a invité des musiciens à le rejoindre pour un travail en toute confiance. «J’ai le syndrome de la raquette: quand je suis chez moi, j’écoute le son des centaines de fois avec mon casque. Puis, en studio, on déstructure tout, on mixe, on ajoute des choses par-ci par-là et moi, j’ai beaucoup de mal avec ça. Heureusement j’ai des gens autour de moi en qui j’ai totalement confiance et qui m’aident à lâcher prise.» Sur l’album, on retrouve d’ailleurs les potes: Zwangere Guy, Morgan et Swing.

«Ma passion s’est transformée en métier»

Du travail dans son canapé aux studios, Peet est bien conscient que les choses ont bougé, notamment depuis la signature avec Top Notch. «Je suis mieux encadré et mon travail est beaucoup plus mature. Certains pourraient y voir quelque chose de négatif en pensant que ce sont eux qui ont la main sur ce que je fais mais ça n’a rien à voir, c’est juste que si j’ai besoin, ils ont tous les contacts pour m’aider. Je ne vais pas devenir un produit.»

Mignon, c’est mon nom de famille. J’aurais dû le garder mais quand j’ai commencé, je me suis dit: “Faut être street!” Alors que j’avais tout à y gagner: Pierre Mignon, ça le fait pour un rappeur!

Sincère, authentique… voilà des qualités qui lui collent à la peau et que l’on retrouve dans l’album qui contient des titres très personnels. «Il y a par exemple la chanson sur ma maman. Ce n’est pas parce qu’on fait de la chanson un peu crue et qu’on se la joue qu’on n’est pas des fils à maman. C’est le titre sur lequel je me confie le plus. Puis, il y a le morceau Out qui parle de trouver cette femme qui me correspond vraiment. Je me rends compte qu’avec les relations que j’ai eues auparavant, je deviens un peu difficile (rires). Ça fait longtemps que je n’ai plus ressenti ce petit pincement au cœur qui te donne l’impression de flotter. C’est mon côté un peu sensible. Tout le monde le pense, moi, j’ai juste décidé de le chanter.»

«Mignon», Top Notch.

Aussi dans les bacs cette semaine - Lana Del Rey: «Chemtrails over the Country Club» (****) Prolifique, Lana Del Rey nous gratifie d’un 2e album en seulement 20 mois! Et ce Chemtrails over the Country Club est tout simplement superbe. À la fois sombre et aérien, ce 7e album navigue sur la voix triste et langoureuse de Lana Del Rey qui nous emmène au plus profond de son âme. C’est tout à la fois douloureux et lumineux. (F.G.) Universal - Sting: «Duets» (***) Initialement prévu pour Noël, arrivant avec le printemps, Duets est un best-of des meilleures collaborations de Sting. Tout au long de sa carrière, le plus world des artistes rock a toujours su s’entourer des plus belles voix, qu’on se repasse à n’en plus finir. Aznavour, Farmer mais aussi Iglesias (senior) et Hancock sont au rendez-vous de cet album sans surprise, donc. Avec un titre inédit, en compagnie de Zucchero. (A.Se.) Universal - Ringo Star: «Zoom in EP» (**) L’ex-Beatles n’a jamais semblé aussi actif et surtout en pleine forme alors qu’il a franchi le cap des 80 ans. Il propose ici 5 nouvelles compositions dont l’intérêt réside surtout dans la présence d’invités pour le moins prestigieux comme le plutôt rare Robbie Krieger (guitariste des Doors), Paul McCartney, Dave Grohl, Sheryl Crow ou Lenny Kravitz. Anecdotique mais sympa. (P.B.) Universal - Jay-Jay Johanson: «Rorschach Test» (****) Entre boucles électroniques aux accents hip-hop, et pop orchestrale envoûtante, la musique de Jay-Jay Johanson est guidée par une voix suave et grave, des textes intimistes. Il s’en dégage une sensualité et une mélancolie folles. Le dandy suédois a écrit et composé Rorschach Test pendant le premier confinement et on adore la sérénité qui s’en dégage. (A.Vt.) 29 Music

L’interview de la semaine

Gaëtan Roussel sort Est-ce que tu sais?, un album dépourvu de machine, mais extrêmement produit sur lequel on retrouve de jolis duos avec Camelia Jordana et Alain Souchon. Il nous en parle dans un long entretien passionné.

Le juke-box de la semaine

Dans les bacs aussi…

Nouvel album studio pour Justin Bieberqui sort ce vendredi, Justice sur lequel on retrouve des titres comme Holy, Lonely ou Anyone.

Ruby Graceannonce la sortie de son premier EP, Glossy Bisou avec lequel elle nous invite à découvrir son monde fantaisiste et pailleté et ses obsessions actuelles.

Du belge à suivre

Antoine Wielemans, leader de Girls in Hawaii se lance en solo et sort un single en français (Sel) annonciateur d’un album à venir à l’automne. On se réjouit déjà!

Nouveau projet pour Quentin Maquet, tête pensante de Dalton Telegramme qui se lance en solo sous le nom de Berode. L’album sortira cet automne mais il lève déjà le voile sur l’une de ses compositions: Lâcher l’échelle.

Ykons et Noémie Wolfs préparent un duo que l’on découvrira dans l’émission Décibels de la RTBF le 16 mai prochain. Celle qui fut la chanteuse d’Hooverphonic de 2010 à 2015 a accepté de se prêter à l’exercice sur le titre Like a Feather sorti en 2019 sur l’album Reflected d’Ykons.

Le Bruxellois Frenetik dévoile une autre facette de son univers avec Lumière. Le clip a été tourné dans le désert de Bardenas en Espagne par Black Anouar et offre des paysages somptueux.

Des singles en images

Le trio 47Ter revient avec son nouveau single Avec toi. Une ballade moderne et nostalgique, extrait de leur nouvel album Légende dont la sortie est prévue le 16 avril.

Enfin, le groupe La Femme annonce la sortie de son album, Paradigmes (le 2 avril) avec un 5e single Le sang de mon projet. On vous laisse apprécier l’esprit gothique et décalé du clip et l’ambiance presque festive du titre.

En concert

Helmut Lotti repart en tournée dont six dates en Belgique. Accompagné du Golden Symphonic Orchestra, il revisitera ses plus grands tubes et fera découvrir son dernier projet (sortie prévue en septembre) au public.

De façon virtuelle, U2 donne rendez-vous à ses fans pour la retransmission de plusieurs concerts mythiques, un peu à la manière d’une tournée virtuelle. Après une première diffusion il y a deux jours à l’occasion de la St Patrick (Live From Slane Castle – 2001).

Le 25 mars, le groupe proposera le live at Red Rocks à Denver, en 1983. D’autres dates sont programmées avec à chaque fois des shows prestigieux. Ces concerts ne sont disponibles que durant 48 h sur la chaîne Youtube du groupe. Et c’est gratuit.