Quelques soucis de sélection pour Kompany?

Vincent Kompany a confirmé qu’Elias Cobbaut avait reçu un coup direct, et deux autres joueurs restent incertains pour la réception de Zulte Waregem, ce dimanche (18h15). Kemar Lawrence est malade.

C’est un classique de conférence de presse: le point médical. Et c’est un classique de Vincent Kompany, il n’en dit pas trop sur l’identité des joueurs incertains. La seule confirmation est qu’Elias Cobbaut a reçu un coup direct sur le fémur, et qu’il est très incertain pour la réception de Zulte Waregem, ce dimanche à 18h15. «Deux ou trois joueurs sont incertains, à cause de petits pépins physiques, et un joueur est malade (Kemar Lawrence).» Le point sera fait ce samedi, ou dimanche matin, pour acter, ou non, un forfait.

Le match contre Zulte Waregem est vital dans la course au Top 4, même si Kompany a voulu rejeter toute pression supplémentaire: «Cela fait onze matches qu’on dispute à la vie à la mort, celui-ci n’est pas plus important qu’un autre.» Une défaite, avec un calendrier immédiat qui renseigne un déplacement à l’Antwerp puis une réception du FC Bruges, n’aurait toutefois rien de très engageant. Encore plus avec une trêve internationale qui se profile, et une quinzaine pour cogiter...

Au sujet de la trêve internationale, l’entraîneur bruxellois a expliqué: «Je comprends l’importance d’aller en sélection, mais on doit aussi penser à la sécurité des joueurs.» La plupart des internationaux resteront toutefois en Europe.