Une clinique du sommeil chez Epicura à Hornu

Celle-ci a ouvert le 15 mars, dans les locaux des anciennes urgences de l’hôpital d’Hornu. Elle centralise toutes les activités du pôle borain liées à la médecine du sommeil.

Le centre hospitalier Epicura vient de se doter d’un nouveau service afin de centraliser toutes les activités de son pôle borain dédiées à la médecine du sommeil. Désormais, c’est une équipe médicale et paramédicale qui prendra en charge, de manière transversale, les patients atteints des troubles rencontrés en médecine du sommeil, comme le syndrome d’apnée, l’hypersomnolence diurne, l’insomnie, les comportements nocturnes anormaux.….

L’équipe multidisciplinaire se compose de pneumologues, stomatologues, ORL, neurologues, psychiatres et infirmiers spécialisés.

La clinique du sommeil d’Epicura a pris ses quartiers dans l’ancien service des urgences. Elle s’étend sur 561 m2, et comprend 8 lits, dont un pour les PMR. Ce projet a été conçu en mettant l’accent sur le confort des chambres et des locaux de consultation, spacieux et lumineux. Le regroupement des activités permet à la fois l’enregistrement du sommeil et de ses troubles ainsi que le suivi en ambulatoire au même endroit, ce qui facilite le trajet de soin du patient.

Avec plus de 3 000 patients traités pour des apnées ou hypopnées obstructives du sommeil, Epicura connait une croissance constante de son service du sommeil.

Ce projet s’inscrit dans le plan Crescendo initié en 2019, qui vise à positionner Epicura comme pôle d’excellence dans différents champs médicaux, à l’heure des réseaux et dans un contexte de bouleversements dans le monde hospitalier.