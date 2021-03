Fuite de gaz sur le chantier du RER à Waterloo

Une canalisation a été touchée ce vendredi matin sur le site du chantier du RER à la gare de Waterloo. Des riverains ont été évacués.

Une canalisation de gaz a été touchée ce vendredi 19 mars dans la matinée à proximité de la gare de Waterloo suite aux travaux d’aménagements qui sont en cours en vue de l’arrivée du RER.

Actuellement, les services de secours (à savoir les pompiers et la police) sont sur place pour assurer la sécurité de tout le monde. Par mesure de prudence, les riverains les plus proches ont été évacués alors que les autres personnes qui habitent dans les environs de la gare sont priées de rester à l’intérieur, portes et fenêtres fermées.

Il est également demandé à tous d’éviter le périmètre pour ne pas gêner le travail des services de secours.