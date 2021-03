La SNCB annonce que le trafic est perturbé ce vendredi matin entre bruxelles et Nivelles.

La circulation est actuellement interrompue entre Bruxelles et Nivelles. En cause? Une fuite de gaz entre Linkebeek et Braine-l’Alleud.

La SNCB précise que des bus de remplacement circulent entre Bruxelles-Midi et Braine-l’Alleud.