Coronavirus | Sophie Wilmès: «Dire ‘On aurait dû savoir’. Non. Je pense que c’est réécrire l’histoire à la lumière d’aujourd’hui»

Covid-19: les auditions devant la commission spéciale des ministres en poste lors de la première vague de la pandémie ont commencé. Première invitée, l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès.

La commission spéciale chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de Covid-19 par la Belgique a entamé ce vendredi les auditions des ministres en poste lors de la première vague de la pandémie. Première invitée, l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès s’est d’emblée attachée à rappeler le contexte dans lequel la crise est survenue, début 2020.

«Personne ne pouvait à ma connaissance prédire, sur la base d’éléments solides et fiables, non pas que quelque chose se préparait mais bien l’ampleur inédite et brutale des événements qui ont suivi. Personne ne pouvait à ma connaissance prédire non plus que nous connaîtrions si mal le virus qui frapperait et surtout les réponses sanitaires et d’ordre public efficaces pour le combattre. Personne ne pouvait non plus prédire que le virus se véhiculerait par le biais de personnes ne présentant absolument aucun symptôme. Ce qui complexifiera grandement la réponse que nos sociétés occidentales peuvent mettre en place en termes de mesures, de suivi et de capacité d’isolement», a fait valoir Sophie Wilmès. «Dire ‘On aurait dû savoir’. Non. Je pense que c’est réécrire l’histoire à la lumière d’aujourd’hui.»

D’un virus pas si mortel et pas plus contagieux que des exemples connus, on découvrira au fil du temps que ce virus se transmet très facilement, même sans contact direct et est plus mortel qu’annoncé

«Les chiffres renseignés par la Chine étaient plutôt rassurants mais ont progressivement été contredits par les informations italiennes», a-t-elle poursuivi. «D’un virus pas si mortel et pas plus contagieux que des exemples connus, on découvrira au fil du temps, à force de consolider les données occidentales, que ce virus se transmet très facilement, même sans contact direct et est plus mortel qu’annoncé et notamment dans certaines catégories vulnérables.»

Et d’ajouter: «le 3 mars, les informations données en Commission Santé par les experts sur base des données chinoises sont rassurantes, elles évoquent comme étant le pire des scénarios 13.000 diagnostics positifs en 9 semaines, dont 2.000 à 3.000 personnes devraient être hospitalisées et dont 700 personnes en soins intensifs. Pourtant, 6 jours après le premier décès belge, la Belgique devra entreprendre le confinement général de sa population. L’une des mesures les plus radicales de son histoire.»

«Il faut donc tenter de porter un regard juste, objectif et critique de l’analyse; c’est-à-dire prendre en considération pour chaque période dont on parle à la fois la connaissance scientifique disponible à ce moment-là, l’état général de compréhension et d’adhésion de l’opinion publique, l’influence des discours dominants, la comparaison avec la situation en-dehors de nos frontières mais aussi les divers moyens matériels et humains alors à la disposition des scientifiques, des institutions et des autorités», a-t-elle conclu.