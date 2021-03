Mons: une ligne d’écoute pour guider les étudiants en détresse psychologique

Le Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage a mis en place un dispositif d’écoute et de soutien aux étudiants. Objectif: les aider avant qu’ils n’aient besoin de soins.

Après une année de crise sanitaire, la santé mentale de la population inquiète. Troubles du sommeil, troubles alimentaires, déprime… sont autant de phénomènes observés sur le terrain par les médecins, les assistants sociaux.

«Il y a un nombre de consultations plus important, des gens qui n’ont jamais émis de difficultés ou de plaintes au niveau de la santé mentale se retrouvent aujourd’hui dans des troubles en lien avec la crise et l’isolement social actuel», confirme Vincent Pêcher, psychologue au Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage.

Parmi ce nouveau public, «on observe une recrudescence des demandes et une inquiétude par rapport au public étudiant. Des parents s’inquiètent, ils observent un repli sur soi de leurs enfants qui ne sortent plus et qui font état de symptôme d’anxiété et de dépression.»

Une période charnière mise à mal

Privés de cours «en présentiel», privés de contacts amicaux, de soirées ou d’évènements extra-académiques, les jeunes sont privés de toute la dimension sociale des études supérieures.

«C’est une période charnière dans leur développement personnel. C’est la période où on commence à tisser son réseau social, où on construit son avenir. Avec la crise, il y a toute une série d’opportunités de développement qui sont réduites et ça peut avoir un impact sur la façon dont ces adultes se construiront dans les années à venir.»

Pour répondre à la détresse psychologique, le CHUPMB a développé le dispositif Déter. S’adressant uniquement aux étudiants âgés de 17 à 25 ans, il leur permet de bénéficier d’un accompagnement et d’une écoute.

Orienter les jeunes pour répondre le mieux aux besoins

La porte d’entrée de ce dispositif, c’est un numéro de téléphone, le 0485 673 664, ou une adresse mail, deter@hap.be. Trois axes sont développés par ce projet: l’écoute, le soutien à distance ou le soutien en présentiel.

«Le point commun entre ces trois axes, c’est de pouvoir réorienter. Nous ne sommes pas dans le soin en tant que tel, mais pour guider au mieux les personnes quelles que soient leurs demandes, que ce soit vers le soin ou vers l’aide générale. Ce public fait l’objet actuellement d’une grande précarité et nous pouvons intervenir sur cet axe, en orientant au mieux les personnes concernant une demande de revenu complémentaire ou autre», précise Antoine Pêcher, porteur du projet.

Le dispositif Déter est organisé actuellement par une équipe de sept personnes aux profils variés: éducateur, psychologue, assistante sociale, ergothérapeute et infirmière. «Un étudiant en psychologie à l’UMONS a aussi rejoint l’initiative en tant que bénévole et est bien au fait des besoins de ce public. Cette diversité permettra d’orienter les jeunes au mieux en leur proposant des pistes de solutions adaptées à leurs besoins.»

Éviter d’en arriver à une prise en charge médicale

Avec ce dispositif, l’équipe du centre hospitalier montois veut faire en sorte que toutes les difficultés problématiques que rencontrent les étudiants amènent le moins possible à des problématiques de santé mentale.

Opérationnel depuis une semaine, Déter commence à traiter les premières demandes émanant d’étudiants, mais aussi de personnes «qui s’interrogent, cherchent des adresses ou des conseils pour être orienté au mieux par rapport à des proches pour lesquels ils s’inquiètent.»

Le dispositif Déter sera actif jusqu’en septembre, soit la fin de l’année académique.