L’ancien médecin du CHR de Huy inculpé pour plusieurs assassinats est mort

L’ancien médecin du CHR de Huy inculpé pour plusieurs assassinats est décédé il y a quelques jours, a confirmé ce jeudi Me Xavier Mercier, conseil du centre hospitalier.

D’après Sudpresse, l’homme a été retrouvé inconscient dans son lit il y a une dizaine de jours et ne s’est jamais réveillé.

La direction du CHRH avait mis fin au contrat du médecin en septembre 2018 après avoir constaté le non-respect des procédures internes de sécurité relatives à la fin de vie.

Soupçonné d’être sorti du cadre légal régissant l’euthanasie, alors qu’il exerçait dans le service en charge des soins de fin de vie, le praticien a toujours réfuté avoir provoqué la mort de plusieurs de ses patients. «Mon client les a placés sous sédation palliative et a prescrit des médicaments dans le but de les soulager et de les accompagner», indiquait Me Maxim Töller, son conseil, en janvier 2020.

L’enquête devrait s’éteindre à la suite du décès de l’ancien médecin. «L’action publique est éteinte et il n’y a aucune autre personne inculpée dans ce dossier à ma connaissance. Le débat au niveau sociétal et sur l’éthique aurait été intéressant mais il n’aura vraisemblablement pas lieu», ponctue Me Mercier.