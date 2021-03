Coronavirus: l’aéroport de Charleroi se dote d’un plan de survie, les actionnaires devront cracher au bassinet

Le conseil d’administration de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a approuvé à l’unanimité, ce jeudi, le plan stratégique et industriel ainsi que le business plan à l’horizon 2025 qui lui étaient soumis.

Les besoins de financement de l’aéroport s’élèvent à 40 millions d’euros, indique le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, à l’issue de la réunion.

Cet accord permet de rencontrer la demande du gouvernement wallon formulée le 1er octobre dernier, estime-t-il.

À l’époque, les autorités régionales, actionnaires de l’aéroport carolo, avaient demandé au conseil d’administration de lui soumettre une projection des besoins financiers à court et moyen termes ainsi qu’un plan d’action à court terme garantissant la viabilité de l’activité et permettant d’atténuer les impacts de la crise sanitaire. Une stratégie à 10 ans était également sollicitée en vue d’assurer une activité commercialement, financièrement et socialement durable dans un contexte post-covid.

«Les actionnaires seront amenés dans les prochains jours à s’entendre et à prendre attitude sur les besoins de financement identifiés par la société», souligne le ministre dans un communiqué.

Ce dernier rencontrera demain vendredi le président du conseil d’administration, son administrateur délégué, les secrétaires permanents des organisations syndicales ainsi que Gilles Samyn et Jean-Jacques Cloquet, représentants du groupe de travail wallon chargé de le conseiller.

La priorité sera bien entendu de rester attentif aux aspects sociaux – particulièrement à l’emploi – et environnementaux, affirme enfin Jean-Luc Crucke selon qui les modalités du plan approuvé par le CA «ne pourront être officialisées qu’après l’aval des actionnaires et l’approbation du gouvernement wallon».

Dans un communiqué succinct, l’aéroport wallon a confirmé l’adoption à l’unanimité par son conseil d’administration d’un «plan stratégique et industriel» censé lui permettre de survivre à la crise sans précédent qui affecte le secteur du transport aérien de passagers. Ce plan «exigera des efforts importants de la part de tous et nécessitera l’implication et l’adhésion de l’ensemble des forces vives et des partenaires de BSCA», reconnaît l’aéroport.

«Sous réserve de l’accord des actionnaires, le conseil soutiendra l’équipe managériale à le déployer afin de dépasser cette crise sanitaire et développer l’aéroport de Charleroi sur le long terme», conclut le président faisant fonction du CA, Michaël Van den Kerkhove.

La Wallonie, via la Sowaer, mais aussi Sambrinvest et Igretec figurent parmi les actionnaires de l’aéroport de Charleroi, aux côtés de la Sabca et, surtout, de la société Belgian Airport réunissant l’Italien Save et le Holding communal (en liquidation).