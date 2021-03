Il pensait que l’animal était maltraité

Un septuagénaire avait porté des coups à une Hutoise de 80 ans car il pensait qu’elle maltraitait son chien. Aujourd’hui, il regrette.

«Je suis sincèrement désolé et je me rends compte que j’ai mal agi», débute le prévenu, un Marchinois de 72 ans. Le 23 août 2019, il avait porté des coups à l’encontre d’une Hutoise de 80 ans, pensant qu’elle n’était pas suffisamment attachée à sa chienne. «Elle la promenait d’une façon bizarre et elle la traînait sans faire vraiment attention, détaille le septuagénaire. La première fois que je l’ai vue, cette scène m’a vraiment heurté et je me souviens avoir dit à mes amis: “vous vous rendez compte de la violence de cette dame envers son animal?”»

Il défend la cause animale

Lorsqu’il l’a recroisée devant le magasin de chaussures Germaine Collard à Huy, son sang n’a fait qu’un tour et, par amour pour les animaux, il s’en est pris à l’octogénaire. «Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais j’ai vu rouge. Je me rappelle l’avoir bousculée et avoir mis des coups mais j’étais dans un état second», déplore-t-il.

S’il est un profond défenseur de la cause animale, une question pourtant, taraude le juge: «Vous êtes interpellé par les violences faites aux chiens mais vous vous permettez de porter des coups à une dame, âgée qui plus est. Ça ne vous choque pas?»

Sur le visage de l’homme, les regrets sont sincères et pour la procureure du roi, le Marchinois a probablement jugé la situation un peu trop rapidement.

«Pouvez-vous imaginer que vous avez mal apprécié ce qu’il s’est passé? Vous en avez peut-être vite déduit de mauvaises informations?»

Il avait pris la fuite

Pour Me Charpentier, avocat de la défense, la scène a causé un traumatisme important à sa cliente et il demande, par ailleurs, 1 250€ de dommages moraux: «Elle a peur de retourner se promener et de revoir son agresseur. Son chien a 17 ans et donc, il a du mal à marcher et est aveugle. Il est vrai qu’on peut penser qu’elle le traîne mais ce n’est pas le cas. Cela ne méritait pas autant de violence tant dans les gestes que dans les mots.»

Se rendant compte de ses actes, le Marchinois avait pris la fuite mais s’était fait suivre par des témoins de la scène qui avait relevé son numéro de plaque. Pour la procureure du roi, c’est une situation bien triste «à cause» d’un petit chien. «Je ne peux pas cautionner que l’on s’en prenne à une dame de la sorte mais la sincérité de Monsieur ne fait aucun doute lorsqu’il dit qu’il est désolé. Il lui a d’ailleurs versé 500€ de son propre chef, ajoute-t-elle. Au vu de l’absence d’antécédent, je demande la suspension simple du prononcé.»

Une mesure d’indulgence retenue également par Me Destexhe, conseil du septuagénaire: «Il a vu beaucoup d’animaux maltraités mais ce n’est pas quelqu’un de violent. Il ne s’explique pas son geste et regrette.»