Le gang des tondeuses et vélo avait 130 vols à son actif

Dix personnes sont poursuivies pour avoir commis 130 vols. Elles risquent entre 4 et 6 ans de prison.

Des peines de quatre à six ans de prison ont été requises jeudi devant le tribunal correctionnel d’Eupen à l’encontre de dix prévenus poursuivis pour avoir commis 130 vols en Communauté germanophone ainsi que dans des communes avoisinantes. Un détenu a été extrait de sa cellule tandis que les neuf autres ne se sont pas présentés.

Outre la prévention d’association de malfaiteurs, la substitut du procureur du roi a estimé que le principal prévenu s’est rendu coupable de 85 vols avec effraction, six tentatives de vols avec effraction, 40 vols simples et sept destructions de biens. La période infractionnelle s’étend du mois de septembre 2014 au mois de février 2020.

Si au fil des années le modus operandi a évolué, ce sont généralement des bâtiments annexes qui étaient la cible des malfrats, à la recherche de tondeuses, de matériel de jardinage, d’outillage mais aussi de vélo ou de deux-roues motorisés.

«En 2018 et 2019, les cinq communes du sud de la Communauté germanophone ont dû faire face à une vague de vols. Pour renforcer le sentiment de sécurité dans ces communes, la police a mené des contrôles préventifs en vue d’éviter les cambriolages», a indiqué la substitut du procureur du Roi. Lors de l’un de ces contrôles, la police a repéré une camionnette. Après l’avoir poursuivie, cette dernière s’est finalement arrêtée à Elsenborn. «Deux personnes ont pris la fuite et l’une d’elle a pu être interpellée. Le second a pris la fuite mais l’enquête a permis de déterminer qu’il s’agissait du chauffeur du véhicule, considéré aujourd’hui comme le dirigeant de cette bande organisée», a poursuivi le ministère public qui s’est attelé à démontrer les liens qui existaient entre les différents prévenus.

La magistrate, avec de nombreux exemples, a prouvé l’existence d’une organisation au sein du groupe et ainsi la prévention d’association de malfaiteurs qu’elle retient pour les 10 prévenus. «L’organisation a un caractère international puisque son centre névralgique était situé à Düren en Allemagne. Pour éviter d’être repérés lors des vols commis en Belgique, les protagonistes circulaient avec une voiture immatriculée chez nous. Pour aller livrer la marchandise volée en Roumanie, ils utilisaient d’autres véhicules», a-t-elle détaillé, insistant sur le caractère illégal de ces activés, connus de tous. «En Roumanie, un hangar appartenant à la famille de l’un des prévenus était surveillé par des caméras alors que l’on y a retrouvé de nombreux objets volés.»

Pour ces faits, le ministère public a requis une peine de six ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 1 600 euros à l’encontre du prévenu principal. Pour tous les autres, elle a réclamé des peines de quatre ans de prison ainsi que 800 euros d’amende. Ces peines sont assorties d’une confiscation des gains illégaux, estimés à 200 000 euros pour le leader de la bande, à 5 000 euros pour les autres.

La journée de jeudi a été consacrée à la constitution des différentes parties civiles – 38 au total -, ainsi qu’au réquisitoire. Les plaidoiries se tiendront le 29 mars prochain et le jugement est attendu pour la fin du mois d’avril.