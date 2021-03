Coronavirus: les radios d’Europe se fédèrent autour de «You’ll never walk alone»

Des stations de radio publiques et privées ont annoncé qu’elles diffuseraient «You’ll never walk alone» vendredi à 8h45. BELGA (Illustration)

Les notes de la chanson «You’ll never walk alone» de Gerry & The Pacemakers résonneront ce vendredi matin sur plus de cent stations de radio à travers toute l’Europe, simultanément.

«S’unir grâce à la musique, telle est l’idée, pour s’arrêter un instant et réfléchir aux moments difficiles mais aussi agréables que l’on a traversés en cette année de pandémie, explique Sven Pichal, animateur sur la chaîne de radio flamande Radio 2 (VRT).

Il y a tout juste un an, le vendredi 20 mars 2020 à 8h45, 180 stations de radio européennes passaient ce titre emblématique de Gerry & The Pacemakers. L’action, lancée par le dj Sander Hoogendoorn de la chaîne néerlandaise 3FM, visait à soutenir toutes les personnes travaillant dans le secteur médical. Depuis, une année s’est écoulée et le coronavirus est toujours là.

L’animateur de radio, Sven Pichal, a donc lancé un appel pour renouveler l’expérience ce vendredi. Des stations de radio publiques et privées ont déjà répondu présentes en Belgique.

Au-delà de nos frontières, plus de 100 stations de radio européennes ont également annoncé qu’elles diffuseraient «You’ll never walk alone» vendredi à 8h45. Parmi les pays participants, on peut déjà citer: les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, l’Autriche, la Suisse, Chypre, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, la Géorgie, la Slovaquie, le Monténégro et la Turquie.

Par ailleurs, chez nous, les sociétés de transport (SNCB, De Lijn et Stib) ainsi que le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel, qui se disent emballés par le concept, diffuseront la chanson dans les stations de train, de métro et de pré-métro.