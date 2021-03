VIDÉO | Dodo la Saumure est mis à l’amende mais il n’a plus les moyens de payer….

Si le nom de Dodo la Saumure a été évoqué devant le tribunal, c’est pour une affaire sans rapport avec ses activités bien connues. On lui reproche des irrégularités sur l’interdiction de fumer dans un établissement.

Inscrit au rôle de la 11e chambre correctionnelle à Tournai, ce jeudi, le dossier intitulé «Smokes ASBL» serait passé inaperçu si le nom de son responsable n’avait été cité par le procureur du Roi Frédéric Bariseau.

L’ASBL en question gérait en réalité le «Smoke Havana», un restaurant où la cigarette, le cigare et la pipe étaient autorisés, ouvert en novembre 2010 à l’heure où entrait en vigueur une nouvelle loi interdisant de fumer dans les bars et restaurants en Belgique.

Dodo la Saumure avait alors insisté sur le fait que cet établissement abritait en réalité un club privé d’amateurs (notamment) de Havanes, d’où l’enseigne du bâtiment qui avait pignon sur rue au 130, avenue de Maire.

L’entourloupe ne dura que quelques mois et Dodo dut se contraindre à abandonner son projet; il en revint alors à sa première spécialité et transformait les lieux en bar à hôtesses.

Il semblerait toutefois que certains fumeurs continuaient à fréquenter l’établissement – rebaptisé tout simplement le «130» – car, c’est, attirés par l’odeur du tabac, que des inspecteurs du SPF Santé publique y ont effectué un contrôle il y a quelques années. En 2017, suite à cette descente, Dodo écopait d’une amende administrative de 600€ dressée par le SPF pour des irrégularités à l’interdiction de fumer dans l’établissement.

Il doit faire appel à la Grapa pour survivre

Il n’a jamais acquitté cette somme, affirmant ne plus avoir d’argent suite à la saisie de ses comptes bancaires ainsi qu’à son incarcération. Un «séjour» de 9 mois qui s’inscrivait, selon le principal concerné, dans le cadre d’une détention préventive liée à l’activité qu’il pratique depuis plus d’un demi-siècle et depuis près de vingt ans, notamment dans le Tournaisis: la tenue de maisons closes (qui le sont désormais définitivement…). Finalement, il contestera l’infraction liée au tabac et refusera de payer le montant réclamé par le SPF.

Le substitut du procureur du Roi Frédéric Bariseau a dès lors requis ce jeudi le paiement d’une amende de 300€ (à multiplier par les décimes additionnels, c’est-à-dire par 8 ). Le jugement sera rendu le 15 avril prochain.

Quoi qu’il en soit, Dodo la Saumure nous a déclaré ne pas avoir l’intention de payer dans la mesure où il ne disposerait plus d’aucunes ressources. Il a par ailleurs précisé que, pour survivre, il avait fait appel à la Grapa soit la «Garantie de revenus aux personnes âgées», une allocation sociale accordée aux personnes de plus de 65 ans qui ne disposent pas – ou plus, comme il dit être dans le cas – de ressources suffisantes.

En janvier 2020, il nous livrait ses sentiments dans une vidéo à sa sortie de prison. Dodo la Saumure caressait alors d’autres projets qu’il n’a pas pu concrétiser, notamment en raison du gel de ses comptes, sans compter la crise du Covid.