15 lits occupés sur 21 dans les soins intensifs Covid-19 en province de Luxembourg

Actuellement, 70% des lits Covid en soins intensifs sont occupés. Rien d’alarmant, mais les chiffres continuent d’augmenter.

Les chiffres de la pandémie s’emballent au niveau national, le comité de concertation est avancé à ce vendredi… On espérait une éclaircie, le ciel de la situation sanitaire s’assombrit. Qu’en est-il en province de Luxembourg?

Les hospitalisations sont en effet en augmentation mais rien d’alarmant.

Jeudi matin, 15 patients Covid-19 se trouvaient en soins intensifs: 4 à Arlon, 5 à Libramont, 4 à Marche et 2 à Bastogne.

«On se rapproche de notre capacité réservée, note Yves Bernard, directeur général de Vivalia, l’intercommunale des soins de santé en province de Luxembourg.

«Cela a des conséquences sur le personnel hospitalier, poursuit-il. Cela ajoute une charge de travail supplémentaire, alors que le personnel n’a pas vraiment eu l’occasion de récupérer.»

Dans la phase actuelle, 41 lits sont disponibles dans les unités de soins intensifs de la province, dont 21 pour des patients Covid-19. Il en reste donc six de libre pour des patients Covid.

54% d’occupation dans les unités Covid

Dans les unités Covid, 45 lits sur 84 sont occupés: 14 à Arlon, 11 à Libramont, 15 à Marche et 5 à Bastogne.

«On voit une augmentation un peu plus sensible, mais on reste sur un plateau croissant», commente Yves Bernard.

En guise de comparaison, après la 2e vague, à la mi-février, seuls trois patients Covid étaient hospitalisés en soins intensifs, et 13 à 17 autres dans les unités Covid.

L’augmentation est donc bien là. Mais rien de comparable avec le pic de la 2e vague, souligne le dr Nicolas Frusch, pneumologue et président du conseil médical du CHA à Libramont.

Comme de fait, pour rappel, au plus fort de la 2e vague, les hôpitaux de la province ont pris en charge jusqu’à 191 patients, dont 42 en soins intensifs! C’était au tout début du mois de novembre.

Pas de patient vacciné

A priori, il n’y aurait pas de patient vacciné qui serait actuellement hospitalisé en unité Covid-19. Si le dr Frusch n’est pas en mesure de le confirmer pour tous les hôpitaux de la province, il le peut à Libramont.

Avec une campagne de vaccination qui vient d’être ouverte au grand public, dans un premier temps pour les plus de 65 ans, voilà qui augure de jours meilleurs.

À Libramont, le patient qui est en ce moment depuis le plus longtemps aux soins intensifs, y est soigné depuis trois semaines. Bonne nouvelle, il va pouvoir les quitter ce vendredi.

Le personnel soignant s’attend, avec la vaccination des aînés, à ce que les unités Covid-19 se vident des patients plus âgés et accueillent principalement une population plus jeune, qui récupère plus rapidement et qui reste donc moins longtemps hospitalisée.

C’est l’éclaircie espérée et tant attendue… qui devrait se dessiner dans plusieurs semaines.