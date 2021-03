Bruxelles-Ixelles: 231 bodycams en fonction dès avril

Le budget ordinaire 2021 de la police de Bruxelles-Ixelles s’élève à 258,7 millions d’euros, soit 24 millions de plus qu’en 2020, a annoncé ce jeudi la zone de police. Il sera entre autres consacré à l’acquisition de 231 bodycams, qui seront mises en fonction en avril.

Malgré une année 2020 ébranlée par la crise sanitaire, la police est heureuse d’annoncer que son budget reste à l’équilibre.

Considérant l’augmentation significative des rébellions et agressions à l’encontre de fonctionnaires de police d’une part et des accusations de violence policière d’autre part, la police estime que la dégradation de la relation police-population est un autre phénomène marquant de 2020 auquel elle a voulu réagir. Pour ce faire, elle a développé une nouvelle politique de recrutement, a déployé un panel de formations et a misé sur les bodycams pour garantir la véracité des faits.

La police de Bruxelles-Ixelles compte 2.650 membres, mais manque encore de personnel, surtout au niveau des inspecteurs. Pour le recrutement de ces derniers, la procédure réalisée par la police fédérale a été raccourcie et l’organisation de la commission de sélection des candidats ayant réussi toutes les épreuves de sélection a été confiée aux différentes zones de police. Ce dernier changement vise à permettre aux zones de recruter les profils correspondants le plus à leurs besoins. Il revient cependant aux candidats de la réserve de recrutement de choisir leurs zones d’affectation. La police de Bruxelles-Ixelles recherche en priorité des personnes originaires de la région bruxelloise et polyvalentes, pour avoir des policiers autant à l’aise en intervention, qu’en maintien de l’ordre ou dans une relation de police de proximité. Le site internet Jobs@Polbru présente ses emplois vacants pour les fonctions opérationnelles comme civiles.

Des formations

Les formations ont été développées, avec l’appui de partenaires externes qualifiés, autour des critiques émises à l’encontre de la police. Elles visent globalement à professionnaliser les interventions de première ligne et à améliorer l’accueil des victimes. Il est entre autres question d’instaurer un référent police lors des manifestations pour éviter l’escalade de la violence, de maximiser la qualité des contrôles d’identité ou encore d’améliorer l’accueil des personnes transgenres et des personnes souffrant d’un handicap ainsi que la prise en charge des victimes de délits de haine et de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Selon le plan spécifique «Le vécu des femmes dans l’espace public», repris dans le plan zonal de sécurité 2020-2025, la police de Bruxelles-Ixelles veut sensibiliser ses agents aux comportements sexistes. Elle s’est unie au parquet de Bruxelles pour mener une politique de lutte efficace contre le harcèlement sexuel en rue. Des policiers sont dans ce cadre déployés en civil dans des quartiers ciblés pour identifier des auteurs en flagrant délit.