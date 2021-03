Covid-19: deux écoles communales fermées

Les écoles communales de Rebecq sont touchées par le Covid-19. Les sites de la Ruelle Al’Tache et de la rue du Montgras resteront fermés ce vendredi et ce lundi, par mesures sanitaires.

«Il y a quelques jours, une enseignante a été testée positive et plusieurs enfants également, dans la même classe. Il s’agissait donc d’un petit cluster», explique Marie-Thérèse Dehantschutter, échevine de l’Enseignement. Les élèves ont subi un test et il s’est avéré positif pour au moins huit d’entre eux. La classe a donc été provisoirement fermée et les jeunes Rebecquois sont restés chez eux.

Le problème, c’est que ce foyer de contamination a pris de l’ampleur. «Une autre institutrice a été testée et est en attente des résultats, elle avait des symptômes donc elle ne s’est pas rendue à l’école. Suite à des contacts pris avec le service de la Promotion de la santé à l’école (PSE), des mesures sanitaires ont été prises: la structure a été fermée car la personne en question a été en contact avec des élèves de plusieurs classes.»

Ce vendredi, les deux sites garderont portes closes. «On ferme au moins jusqu’à lundi. Chaque parent recevra un code pour permettre à l’enfant de se présenter dans un centre de testing ce vendredi ou ce samedi. On devrait obtenir les résultats dans la journée de lundi et on analysera alors la situation. Soit on ouvrira une partie de l’école mardi, soit on prolongera la fermeture», ajoute Marie-Thérèse Dehantschutter. À l’instar d’autres établissements, comme l’école libre de Chastre, des mesures fortes doivent être prises pour endiguer la propagation du virus.