Coronavirus: «Pas de preuve» que les vaccins AstraZeneca causent des caillots sanguins

Il n’y a «pas de preuves» que les vaccins contre le Covid-19 d’AstraZeneca et de Pfizer/BioNTech causent des caillots sanguins (thromboses), a indiqué ce jeudi le régulateur britannique, le MHRA.

«Notre examen approfondi et minutieux, parallèlement à l’évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, montre qu’il n’y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en l’absence de vaccination, pour l’un comme l’autre vaccin», a déclaré dans un communiqué June Raine, la directrice exécutive du MHRA.