Nico Rosberg prévient Mick Schumacher: «Ce n’est pas facile d’être un «fils de»…»

Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016 après son père Keke en 1982, a prévenu Mick Schumacher, dont le père Michael a été sept fois champion du monde de la discipline, qu’il n’est pas facile d’être un «fils de».

«Ce n’est pas facile d’être le + fils de + et avec Mick ce sera dix fois plus difficile car l’ère de Michael n’est pas si lointaine et il a eu beaucoup plus de succès», a confié Nico Rosberg au site Sport1.

Michael Schumacher est le détenteur du record des titres de champion du monde de F1 avec sept couronnes conquises en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Nico Rosberg, aujourd’hui âgé de 35 ans, avait remporté le championnat en 2016 alors qu’il était l’équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Il avait annoncé aussitôt après qu’il arrêtait la compétition automobile.

Mick Schumacher, 22 ans, va faire ses débuts en F1 lors du GP de Bahrein le 28 mars au volant d’une Haas-Ferrari après avoir remporté le championnat de F2 l’an passé.

«Du temps et de la patience»

Son père n’a plus été vu en public depuis un accident de ski en 2013, survenu après sa retraite du sport automobile.

Nico Rosberg a prévenu que Mick devrait faire face à l’attention redoublée des médias pendant sa première année en F1 et «probablement plus que Lewis Hamilton».

«J’espère que Mick pourra mettre cela de côté et se concentrer sur son travail car sinon cela lui ôtera beaucoup du plaisir», a ajouté Nico Rosberg, de nationalité allemande comme Michael et Mick Schumacher. Son père Keke est lui finlandais.

«Il faut du temps et de la patience. Après tout, j’ai dû attendre sept ans avant de remporter ma première course et onze pour devenir champion du monde. Il faut garder cela à l’esprit pour évaluer Mick cette année.»