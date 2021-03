Mehdi Bayat positif au coronavirus

Après une bonne partie de ses joueurs et de son staff, l’administrateur délégué du Sporting Charleroi a également été testé positif au Covid.

C’est malheureusement une suite presque logique dans le contexte sanitaire actuel. Mehdi Bayat, administrateur délégué de Charleroi – et par ailleurs président de la Fédération belge de football – a été testé positif au Covid ce jeudi, a annoncé le Sporting. Il s’est placé en quarantaine.

Un cas de plus au Mambour, déjà touché par une vague de contaminations ces derniers jours qui a touché une dizaine de joueurs, six membres du staff et un de la direction.

La rencontre Beerschot – Charleroi prévue samedi (20h45) va logiquement être postposée.