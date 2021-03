Un entraîneur de judo poursuivi pour des attouchements sur une de ses athlètes

Un habitant de la région de Marche-en-Famenne âgé de 40 ans a comparu jeudi devant la cour d’appel de Liège pour répondre de plusieurs scènes d’attentats à la pudeur commises sur une mineure d’âge.

Ce professeur de judo et enseignant est suspecté d’avoir abusé de son autorité pour imposer des gestes déplacés à une de ses meilleures athlètes.

Le prévenu était l’entraîneur d’une jeune fille âgée d’une quinzaine d’années au moment des faits. Il était aussi le coach de cette jeune athlète dans le cadre des compétitions sportives qu’elle pratiquait à un niveau élevé. Mais après 11 années de collaboration sportive, l’attitude du professeur de judo aurait brusquement changé à l’égard de son élève, lorsque celui-ci aurait tenté d’abuser d’elle.

Quatre scènes d’attentat à la pudeur lui sont reprochées. La principale s’était déroulée au retour d’une compétition au Grand-Duché de Luxembourg, lors de laquelle le prévenu avait imposé des caresses à la jeune fille. Lors d’une seconde scène, le prévenu avait tenté d’embrasser la jeune fille. Des témoins avaient encore assisté à deux autres scènes lors desquelles le prévenu imposait des caresses à la jeune fille ou mimait contre elle un acte sexuel.

Le professeur a nié les faits et a évoqué un complot de la jeune fille et des membres de sa famille après qu’il aurait émis l’idée de s’éloigner d’elle. Mais l’enquête a révélé que le prévenu avait aussi adressé des messages à son athlète, dans lesquels il évoquait ses sentiments, son désir de contacts rapprochés et sa disponibilité pour pratiquer tout acte sexuel.

Le parquet général a requis une peine de 12 mois de prison, tout en soulignant l’existence d’un risque de récidive du prévenu dans le cadre de ses fonctions dans l’encadrement des mineurs. Sa condamnation pourrait être assortie d’une interdiction de fréquenter des mineurs d’âge et d’une communication de la décision prononcée à l’établissement scolaire où il est employé.

L’avocate du prévenu a plaidé son acquittement ou la suspension probatoire du prononcé.

L’arrêt sera rendu le 22 avril.