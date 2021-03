Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce jeudi 18 mars.

La sélection de la rédaction 1. Les chiffres du jour flambent en Belgique: le nombre moyen de cas dépasse les 3.000, lundi était la pire journée en 4 mois Les indicateurs continuent leur hausse inquiétante. La moyenne des infections quotidiennes repasse ainsi au-dessus de la barre des 3.000. + LIRE ICI 2. L’Agence européenne des médicaments va rendre son avis le vaccin d’AstraZeneca L’Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre ce jeudi un nouvel avis sur le vaccin AstraZeneca. + LIRE ICI 3. Coronavirus: les réinfections restent rares, mais un peu plus fréquentes chez les plus de 65 ans Les personnes de 65 ans ou plus ont un risque accru d’attraper à nouveau le Covid-19, même si dans l’ensemble les réinfections restent rares, selon une vaste étude danoise publiée jeudi. + LIRE ICI 4. 1 an de crise: «J’ai échappé au climat anxiogène grâce au boulot» Le confinement a fait décoller l’activité de Gaétan, jeune entrepreneur bruxellois qui vend des peintures par numéros en ligne. + LIRE ICI

1. Belgique

Hausse des cas: les pédiatres et l’Unicef contre une nouvelle fermeture des écoles

À l’heure où les ministres de l’Éducation du pays ont prévu de se concerter sur une possible adaptation des mesures dans les écoles face à la hausse des contaminations au coronavirus, les pédiatres de Belgique et l’Unicef plaident jeudi pour le maintien des plans de réouverture complète des écoles secondaires, une mesure qu’ils jugent «appropriée et justifiée».+ LIRE ICI

Moins de testaments enregistrés en 2020 en raison de la crise sanitaire

La crise du coronavirus n’a pas provoqué un intérêt grandissant des Belges pour les testaments, que du contraire. + LIRE ICI

2. Régions

Covid: l’école Les Petits Boulis, à Gentinnes, fermée pour dix jours

Le personnel et les 107 écoliers ont été testés vendredi dernier. L’école ne rouvrira pas avant le milieu de la semaine prochaine. + LIRE ICI

La Stib emmène gratuitement les Bruxellois se faire vacciner

Les Bruxellois qui ont reçu une invitation à se faire vacciner contre le coronavirus peuvent, dès ce jeudi midi, emprunter gratuitement le réseau de la Stib pour se rendre à chacun de leurs rendez-vous vaccinaux, indique la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. + LIRE ICI

3. Monde

Les confinements laissent un trou de 10.000 milliards de dollars dans l’économie mondiale

Un rebond plus fort que prévu cette année laissera tout de même le monde avec une perte estimée à 10.000 milliards de dollars en raison de la pandémie de coronavirus et des confinements, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). + LIRE ICI