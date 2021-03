VIDEO | Il y a 10 ans, le plongeon d’Elio Di Rupo inaugurait la piscine du Grand Large

La piscine du Grand Large a été inaugurée il y a tout juste 10 ans. Pour l’occasion, l’ancien bourgmestre de Mons et actuel ministre-président wallon avait sorti son plus beau maillot.

Ce 18 mars, la ville de Mons et la société S&R Mons fête les 10 ans de l’inauguration de la piscine du Grand Large. Partant du constat d’un manque de piscines sur l’entité montoise et plus globalement dans la région du Borinage, la Ville dévoile ce projet en 2001. Sa volonté est de construire l’outil sur la base d’une convention en Partenariat Public Privé (PPP).

L’esprit du partenariat est que le partenaire qui construit l’outil en est également le gérant, afin d’éviter à la Ville ou à un autre gestionnaire de payer les pots cassés d’éventuelles malfaçons. Ce n’est qu’en mai 2008, après deux appels d’offres, que le marché est attribué à la société S&R. Celle-ci est chargée de la conception, la construction et l’exploitation durant 20 ans de la piscine de Mons.

Plouf! BELGA La première pierre a été posée le 29 mai 2009, deux ans avant l’inauguration, le 18 mars 2011, où Elio Di Rupo gratifia les Montois et les caméras de toute la Wallonie d’un plongeon resté dans les mémoires.

La «S&R Mons Piscine du Grand Large» a pris le nom de «LAGO Mons Piscine du Grand Large» en février 2018. Une extension, avec notamment deux toboggans et un espace ludique supplémentaire, a été inaugurée en novembre 2018.

Depuis sa création, la piscine a été fréquentée par quelque 3 200 000 visiteurs. Elle a battu son record de fréquentation en 2019.

La piscine montoise est ouverte annuellement pendant 4 865 heures. Environ 40 000 élèves et étudiants par an y occupent le bassin sportif, soit en moyenne 1 000 élèves par semaine, tandis que sept clubs, soit plus de 500 nageurs, s’y entrainent toutes les semaines.

Le bâtiment est par ailleurs équipé de 45 panneaux solaires, ce qui représente un rendement annuel d’environ 10 000 kWh.

La piscine a également fermé ses portes le 12 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Après une réouverture partielle au cours de l’été, elle a été une nouvelle fois fermée le 24 octobre. Depuis le 4 décembre, seul le bassin sportif, conçu avec une longueur de 33 mètres pour permettre des matchs de water polo, reste accessible dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise du Covid 19.