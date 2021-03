Action ce vendredi à Bruxelles pour rappeler l’urgence climatique

Friday’s for Future et Youth for Climate s’associent le temps d’une manif, ce vendredi à Bruxelles, pour rappeler qu’il n’y a pas que le Covid dans la vie.

Le mot d’ordre est lancé par Youth for climate: rendez-vous ce vendredi, au croisement Arts-Loi, à Bruxelles, dès 13 h pour rappeler l’urgence climatique.

Des USA à l’Australie

Friday’s for Future, c’est une action internationale, dans 3 000 villes du monde, des USA à l’Australie, en passant par l’Afrique qui aura lieu ce vendredi 19 mars.

Adélaïde Charlier (Youth for climate): «Nous avons besoin de sortir et de rappeler l’urgence climatique. C’est très difficile de se rendre compte que l’on ne parle plus que du Covid-19. Il faut ramener dans le débat, dans les médias, d’autres thématiques qui n’ont pas disparu. C’est essentiel de rappeler cette urgence, de mobiliser les citoyens.»

Le collectif veut aussi s’assurer que l’argent de l’Union Européenne pour la relance post-Covid sera utilisé à bon escient. «Nous voulons que cet argent soit investi vers une nouvelle société neutre en carbone et vers cet objectif de réduction des émissions de CO de 50% pour 2030.»

Leur but est aussi de dénoncer la signature de l’accord Mercosur: «Il faut repenser notre commerce. Il n’y a pas de cohérence entre les décisions du gouvernement et les bonnes intentions affichées pour une autre société. Selon le Premier ministre, la société n’est pas prête à ce changement. Selon nous oui, elle l’est, mais le citoyen a besoin d’être encadré pour se lancer dans cette transition».

L’action de demain aura pour cadre la rue de la Loi et les abords du Parlement fédéral. Une grande banderole «Another world is possible» sera déployée. Même si cette manif est limitée à une centaine de personnes, les activistes environnementaux rappellent que l’«on a besoin de la mobilisation des citoyens et du courage politique pour prendre les décisions adéquates.»

LIRE AUSSI: Et l’urgence climatique, on en (re)parle ?