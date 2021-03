Hausse des cas: les pédiatres et l’Unicef contre une nouvelle fermeture des écoles

À l’heure où les ministres de l’Éducation du pays ont prévu de se concerter sur une possible adaptation des mesures dans les écoles face à la hausse des contaminations au coronavirus, les pédiatres de Belgique et l’Unicef plaident jeudi pour le maintien des plans de réouverture complète des écoles secondaires, une mesure qu’ils jugent «appropriée et justifiée».

Dans un communiqué commun, Unicef Belgique, la Belgian Paediatric COVID-19 Task Force ainsi que l’Académie Belge de Pédiatrie, estiment que la fermeture des écoles doit être évitée, pareille mesure ne pouvant intervenir qu’en «dernier ressort, de manière temporaire, et locale».

«Si les jeunes continuent d’être exposés à la fermeture d’écoles, les effets d’une telle mesure se feront sentir à plusieurs niveaux et pour toute une génération. L’éducation est l’un des principaux déterminants de la santé. Les recherches montrent que la fermeture des écoles a un impact extrêmement négatif sur la trajectoire d’apprentissage des enfants et des jeunes, mais aussi sur leur bien-être physique et mental, leur santé, leur développement général et leur sécurité», écrivent ces organisations.

+ LIRE AUSSI | INFOGRAPHIE | Le nombre de cas de coronavirus grimpe fortement dans les écoles

«Privés du filet de sécurité que leur offre l’école, un certain nombre d’enfants et de jeunes sont particulièrement vulnérables aux abus et aux violences intrafamiliales, à une exposition excessive et préjudiciable à Internet et à la perte d’activité physique. Cela renforce le fossé des inégalités et l’exclusion sociale, avec une augmentation du pourcentage de jeunes vivant dans la pauvreté et quittant l’école sans éducation ni qualification, avec des conséquences durables sur leur santé et leurs opportunités d’emploi», ajoutent celles-ci.

Les recherches montrent que la fermeture des écoles a un impact extrêmement négatif sur la trajectoire d’apprentissage des enfants et des jeunes, mais aussi sur leur bien-être physique et mental, leur santé, leur développement général et leur sécurité

Pour elles, si une fermeture des écoles est envisagée, celle-ci ne pourra être mise en œuvre uniquement «après que d’autres mesures, beaucoup plus efficaces, soient imposées pour la société en général, et toujours de manière limitée dans le temps».