Les chiffres du jour flambent en Belgique: le nombre moyen de cas dépasse les 3.000, lundi était la pire journée en 4 mois

Les indicateurs continuent leur hausse inquiétante. La moyenne des infections quotidiennes repasse ainsi au-dessus de la barre des 3.000.

La situation épidémiologique s’emballe quelque peu. Une réunion a d’ailleurs lieu ce jeudi matin pour décider si le comité de concertation du 26 mars devrait être avancé à ce vendredi ou non. Car la hausse des indicateurs enclenchée depuis une dizaine de jours se confirme encore dans le bilan mis à jour jeudi matin par l’Institut de santé publique Sciensano.

Ainsi, entre le 8 et le 14 mars, 3.052 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente. Pour rappel, la hausse était déjà de 26% dans le bilan communiqué mercredi. Et elle va très probablement s’intensifier encore dans celui de vendredi matin car la journée du lundi 15 mars comptabilisé déjà plus de 5.000 (5.034 exactement) contaminations selon le tableau de bord de Sciensano. Un nombre qu’on n’avait plus vu depuis le 16 novembre, lorsqu’on commençait à sortir de la 2e vague.

Les hospitalisations poursuivent aussi leur hausse, de 16%, pour une moyenne de 175 entre le 10 et le 16 mars. Le taux de positivité demeure quant à lui à 6,8%.

En près d’un an, ce sont 59.831 personnes qui ont été admises à l’hôpital en raison du Covid-19. Quelque 2.121 s’y trouvent encore, dont 534 patients traités en soins intensifs.

Entre le 8 et le 14 mars, une moyenne de 48.400 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus poursuit son augmentation passant à 1,12, contre 1,10 la veille. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Entre le 8 et le 14 mars toujours, 24,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.600 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Depuis lors, 818.142 cas ont été diagnostiqués en tout dans le pays.