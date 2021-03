Liège Basket décroche sa deuxième victoire de la saison

Après trois défaites consécutives, Liège Basket a mis fin à cette spirale négative en s’imposant au bout du suspense face à Limburg United dans une rencontre à rebondissements.

Liège Basket s’est imposé mercredi soir à domicile face à Limburg United (69-66) pour le compte de la 4e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

D’entrée de jeu, les Liégeois s’appuyaient sur un Romain Boxus en grande réussite (22 points dont 5x3) pour prendre les commandes de la rencontre (18-13 et 35-31 à la pause). Mais c’est au retour des vestiaires que les joueurs de Lionel Bosco ont fait la différence. Profitant du manque de réussite des visiteurs au périmètre (6/29) et de la présence intérieure de Ioann Iarochevitch (17 points et 9 rebonds), les Liégeois plantaient un 19-8 dans le troisième quart-temps pour virer à 54-39 à l’entame du dernier acte. Mais Limburg United ne baissait pas les bras. Emmenés par Silas Melson (22 points), les Limbourgeois tentaient de renverser la vapeur mais échouaient finalement de peu dans un final à suspense.(69-66).

Au classement, Limburg United grimpe à la 6e place malgré sa défaite avec un bilan de 6 victoires pour 5 défaites. Liège, quant à lui, reste dernier avec 2 victoires pour 10 défaites.