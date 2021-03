Pays-Bas: le parti du Premier ministre libéral Rutte en tête des législatives

Le parti libéral VVD du Premier ministre Mark Rutte resterait le premier parti du pays avec 35 sièges à l’issue des élections législatives organisées ces lundi, mardi et mercredi, ressort-il d’un premier sondage effectué à la sortie des urnes.

Le parti libéral du Premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte est arrivé en tête des élections législatives dominées par la pandémie de Covid-19 mercredi, ce qui devrait lui permettre de diriger sa quatrième coalition gouvernementale, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

Ces sondages créditaient les libéraux de 35 sièges sur les 150 de la chambre basse du parlement, et attribuaient 27 sièges à D66 (centre gauche), et 17 au Parti pour la liberté PVV du député anti-islam Geert Wilders, avec lequel les principales formations ont d’ores et déjà exclu de former une coalition.