Le certificat de vaccination, étape essentielle vers des voyages sûrs, selon Brussels Airlines

L’annonce d’un certificat de vaccination européen est aussi bien accueillie du côté de Brussels Airport.

Le certificat de vaccination, proposé par la Commission européenne pour juin, représente une étape essentielle pour permettre à nouveau des voyages sûrs dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie, a réagi le CEO de Brussels Airlines, Peter Gerber.

L’Allemand, qui a récemment pris les rênes de Brussels Airlines, plaide pour que ce certificat soit accompagné de règles uniformes dans l’Union européenne. Actuellement, les règles sanitaires sont loin d’être harmonisées entre les pays européens, ce qui complexifie davantage encore la donne.

Peter Gerber espère que le Parlement et le Conseil européens donneront le plus rapidement possible leur feu vert.

