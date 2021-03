Victor Vazquez (ex-Eupen et Bruges) au Los Angeles Galaxy

Après un court retour en Belgique, à Eupen, Victor Vazquez se relance au Los Angeles Galaxy.

C’est officiel depuis ce mercredi 17 mars: Victor Vazquez a retrouvé un club. L’Espagnol rejoint Los Angeles Galaxy.

Le club californien a confirmé la signature du joueur, lequel était libre. Vazquez a signé pour un an (plus un an en option) au LA Galaxy.

Arrivé en août dernier du côté d’Eupen où on en attendait beaucoup de lui, le milieu de terrain n’est filamenent resté que deux mois chez les Pandas, avant de rentrer en Espagne pour «raisons familiales».

Un départ surprenant, qui n’a jamais vraiment été commenté par l’intéressé.

Approché par plusieurs clubs depuis, Vazquez (34 ans) était proche d’une signature en Inde mais il a finalement décliné l’offre du Bengaluru FC.

Formé au Barça, l’ex-Brugeois retente sa chance en MLS, le championnat nord-américain où il avait déjà œuvré du côté de Toronto.

Voici le communiqué du Los Angeles Galaxy:

Vázquez, 34 ans, rejoint le LA Galaxy après une carrière professionnelle distinguée qui a été marquée par du temps passé avec les meilleurs clubs d’Espagne, de Belgique, du Mexique et de la Major League Soccer. Il a marqué 18 buts et 26 passes au total en seulement deux saisons (2017, 2018) avec le Toronto FC, les aidant à les mener à la Coupe MLS, au Bouclier des supporters de la MLS et aux titres du championnat canadien au cours de la saison 2017, tout en étant également honoré comme meilleur MLS. Membre XI sous l’actuel entraîneur-chef de Galaxy, Greg Vanney. Vázquez, acquis par le biais du processus d’allocation MLS, rejoint le LA Galaxy avec un contrat d’un an avec une option d’un an et occupera une place sur la liste internationale. Il sera ajouté à la liste du club en attendant la réception de son visa P-1 et de son certificat de transfert international (ITC).

«Victor est un joueur talentueux, expérimenté et accompli qui connaît Greg et joue dans la Major League Soccer», a déclaré le directeur général de LA Galaxy, Dennis te Kloese. «Il était un joueur de premier plan et créatif dans notre ligue à Toronto et il apportera beaucoup de leadership à notre club sur et en dehors du terrain. Nous sommes ravis d’ajouter Victor à notre liste et nous attendons avec impatience qu’il représente le LA Galaxy.»

Vázquez a rejoint le Toronto FC sous la direction de l’actuel entraîneur-chef du Galaxy, Greg Vanney, pour la saison régulière de la MLS 2017, lorsqu’il a aidé à mener TFC à l’une des saisons les plus réussies de l’histoire de la MLS. Cette année-là, il a remporté les honneurs en tant que membre du MLS Best XI après avoir marqué huit buts et ajouté 16 passes décisives en saison régulière. La saison suivante, sa production s’est poursuivie avec huit autres buts et neuf passes en saison régulière. En tout, il a récolté 18 buts et 26 passes en seulement 57 apparitions au total (saison régulière MLS et séries éliminatoires de la Coupe MLS), dont six buts gagnants et huit passes décisives. Après son passage au TFC, Vázquez a passé deux saisons à jouer au Qatar puis en Belgique pour la KAS Eupen l’année dernière.

Avant de rejoindre la MLS, l’Espagnol a joué en 2016 pour le club de Liga MX Cruz Azul, où il a fait 23 apparitions, marquant un but avec une passe. Il a commencé sa carrière de jeune dans le club de sa ville natale, le FC Barcelone (Barcelone) en 1997. Après son passage dans le système des jeunes, Vázquez a rejoint Barcelone C et finalement Barcelone B, restant avec Barcelone B pendant cinq saisons avant d’être appelé dans la première équipe de Pep Guardiola. à de nombreuses reprises. Il a fait ses débuts à Barcelone le 12 avril 2008 en tant que remplaçant et a finalement disputé deux matches de phase de groupes de l’UEFA Champions League au cours des saisons 2008-09 et 2010-11 alors que Barcelone gagnait la Ligue des champions au cours des deux saisons.

Après son passage à Barcelone, Vázquez a signé avec le club belge du Club Brugge KV (Club Brugge) de la Jupiler Pro League. En cinq saisons avec le club belge, il a fait 173 apparitions, marquant 25 buts avec 50 passes combinées toutes compétitions confondues. Parmi ces apparitions, il y avait 33 matches de qualification pour la Ligue Europa et la Ligue Europa, où il a marqué sept buts avec quatre passes décisives. Il a aidé le Club de Bruges à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de la Ligue Europa 2014-15. Le séjour de Vázquez en Belgique a été souligné en étant nommé footballeur professionnel belge de l’année pour la saison 2014-15. Cette même année, le Club Brugge remporte la Coupe de Belgique et termine deuxième du championnat. Il a ensuite été vendu à Cruz Azul après son séjour en Belgique.

Vázquez signe avec le LA Galaxy suite aux ajouts du milieu de terrain Samuel Grandsir (AS Monaco), du défenseur Derrick Williams (Blackburn Rovers FC), du milieu de terrain Carlos Harvey (Tauro FC), du défenseur Oniel Fisher (agent libre), du défenseur Jorge Villafaña (Portland Timbers) ), le gardien Jonathan Bond (West Bromwich Albion FC), le défenseur Marcus Ferkranus (LA Galaxy Academy), le milieu Adam Saldaña (LA Galaxy Academy) et le défenseur Jalen Neal (LA Galaxy Academy) et la signature du gardien Jonathan Klinsmann pour un nouveau contrat.

L’ouverture à domicile de la saison régulière de la MLS 2021 du LA Galaxy est prévue pour le dimanche 25 avril à 14h30 (heure du Pacifique) au Dignity Health Sports Park contre les Red Bulls de New York en direct sur FS1. Le club entame sa 26e saison en MLS le dimanche 18 avril à 12 h, heure du Pacifique, face à l’Inter Miami CF à l’Inter Miami CF Stadium en direct sur ABC et ESPN Deportes.