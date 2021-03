Vaccination: 11 cas de problèmes de coagulation sanguine ou de thromboses notifiés en Belgique

Le vaccin AstraZeneca pose beaucoup de questions partout dans le monde. En Belgique, plus de 215 000 doses ont été administrées et peu de problèmes sont apparus pour l’instant.

Onze notifications de problèmes de coagulation sanguine ou de thromboses ont été reçues en Belgique à la suite de la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca tandis que deux cas font encore l’objet d’une enquête plus approfondie, indique mercredi l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ((AFMPS).

À ce jour, 215.862 doses du vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca ont été administrées en Belgique.

Sur les onze notifications, six sont classées comme des effets indésirables non graves et cinq comme des effets indésirables graves.

Dans un des cas graves, il y a une lésion permanente mais les symptômes avaient déjà commencé avant la vaccination. Pour un autre cas, les antécédents médicaux pourraient expliquer l’événement.

Deux cas font encore l’objet d’une enquête approfondie.

L’Agence du médicament précise avoir constaté une augmentation du nombre de notifications de patients et de professionnels de la santé à la suite de l’attention médiatique portée sur la vaccination d’AstraZeneca et ses potentiels effets secondaires. «Tous les rapports sont analysés en profondeur par les experts de l’AFMPS.»

La dizaine de cas de coagulation sanguine ou de thrombose seront soumis au Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA), dont les premiers résultats seront publiés jeudi.