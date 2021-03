INFOGRAPHIE | Le nombre de cas de coronavirus grimpe fortement dans les écoles

Comme les autres indicateurs, le nombre de cas de Covid-19 poursuit une hausse inquiétante.

La pandémie de coronavirus repart de plus belle depuis plusieurs jours. On frôle les 3.000 contaminations par jour en moyenne en Belgique et les hospitalisations sont aussi en forte hausse, selon le dernier bilan de Sciensano.

La tendance à la hausse se constate aussi dans les écoles. Durant la semaine du 8 au 14 mars, 1.906 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE). Parmi eux: 1.361 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,1% des élèves), indique ce mercredi l’Office national de l’enfance (ONE).

C’est une hausse de 630 cas par rapport à la semaine précédente. Il faut remonter au pic de fin octobre pour trouver trace d’un bilan plus élevé. À l’époque, 5.271 cas avaient été recensés et cela avait conduit à la fermeture des écoles jusqu’au 16 novembre.

L’ONE note que l’augmentation du nombre de cas au cours de la semaine passée a été la plus marquée en maternelle avec 153 cas (31 cas la première semaine et 62 cas la deuxième), et en primaire avec 704 cas (343 cas la première semaine et 427 cas la deuxième).

Pour rappel, seuls les élèves jusqu’en 2e secondaire ont actuellement cours à 100% dans leurs classes. Un retour au présentiel à 100 % pour les 3e et 4e secondaire est prévu à partir du 29 mars.