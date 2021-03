VIDÉO | Le monde culturel amateur sort du silence

L’art amateur est à l’arrêt depuis un an. Et avec lui la vie des villages. À Habay, un collectif a brisé ce silence sur le marché.

Mercredi matin à Habay, le marché avait des allures de spectacles. Les chalands et les clients ont profité d’une intrusion du monde culturel associatif. Un an que l’on avait plus vu cela. Un an de fermeture des salles de spectacles, de théâtre, des cinémas. Pour un village qui compte de nombreux artistes amateurs, c’est une vie sociale à l’arrêt.

