Poissons piétinés dans Koh-Lanta: PETA dénonce des «scènes de barbarie» et rappelle à l’ordre TF1

«Poissons piétinés, attaqués à la machette et frappés à coup de lance»: une partie de pêche diffusée dans Koh-Lanta a choqué certains téléspectateurs. PETA a demandé à TF1 de ne plus diffuser ces scènes «barbares».

De retour depuis moins d’une semaine, Koh-Lanta se retrouve déjà au cœur d’une polémique.

Lors du 1er épisode de la nouvelle saison du jeu d’aventure de TF1 diffusé vendredi dernier, on peut voir l’aventurier Arnaud, tenter d’attraper des poissons pour nourrir la tribu rouge. «Cherchant à pêcher, il tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions s’il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre», détaille PETA.

Cette séquence de pêche a heurté certains téléspectateurs, qui se sont plaints à l’association de défense des animaux. «Nous demandons à TF1 de s’engager à ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de se positionner contre la souffrance animale. Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables.», déclare PETA dans un communiqué.

Est ce qu'il y a un règlement concernant la consommation d'animaux et la "déforestation" sur#KohLanta?



Parceque vos candidats froles des limites des le 1ere episode là 🤔 les raies, les murènes ?? @DenisBrogniart @Alpfr — 🦒Aline🦒 (@alinelgpl) March 12, 2021

#KohLanta Arnaud : "Je suis quelqu'un de très calme.

Aussi Arnaud : Extermine l'entiereté de la biodiversité marine de l'île pic.twitter.com/Ff53b2oM1n — 100SciesRusses (@sansyruss) March 12, 2021

L’association craint que ces «scènes cruelles» ne transmettent un «message nuisible» aux jeunes, qui pourraient les prendre pour du divertissement. «Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous», ajoute PETA.

Pas une première pour le jeu d’aventure

Ce n’est pas la première fois que l’émission de TF1 est épinglée pour ce type de comportement. Lors de la saison 5, l’aventurier Mohamed avait tenté de tuer une chèvre enceinte mais la production était intervenue pour l’en empêcher. La chasse d’oiseaux protégés et la pêche de coquillages classés ont également été critiqués par le passé.

Depuis ces événements, la société de production ALP assure briefer les aventuriers sur le respect de la faune et de la flore locale.