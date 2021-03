Accusée d’appartenir à une secte par Coline Berry, Jeane Manson dénonce des «propos perfides»

Après les lourdes accusations de Coline Berry, Jeane Manson a tenu à riposter en publiant un communiqué officiel sur les réseaux sociaux. Elle démentit avoir fait partie d’une mouvance sectaire et annonce porter l’affaire devant la justice.

Invitée sur le plateau de BFMTV le 4 mars dernier pour réitérer ses accusations à l’encontre de son père Richard Berry, qui aurait abusé d’elle lorsqu’elle était enfant, Coline Berry avait lâché une nouvelle bombe. Elle avait alors accusé son ex-belle-mère Jeane Manson de faire partie des Enfants de Dieu, une secte «qui prône la pédophilie et l’inceste».

Deux semaines plus tard, la chanteuse américaine sort du silence et règle ses comptes avec Coline Berry. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ex-femme de Richard Berry dément toute appartenance à la secte en question. «Ce propos perfide et largement relayé dans la presse est faux», a-t-elle déclaré.

Une collaboration professionnelle éphémère dans les années 70 est ainsi transformée en accusations malveillantes.

Suite aux accusations de Coline Berry, une page de soutien sur Instagram avait dévoilé une vidéo tournée en 1976 dans laquelle on peut voir Jeane Manson entourée de plusieurs membres de cette obscure communauté, dissoute en France en 1978 pour «racolage et prostitution».

«J’ai déjà écrit dans mon livre paru en 2011 que les musiciens que je fréquentais, alors rattachés à ce mouvement spirituel, formaient certes une sympathique communauté mais dont je ne suis pas devenue une adepte. Une collaboration professionnelle éphémère dans les années 70 est ainsi transformée en accusations malveillantes», s’est justifiée la chanteuse de 70 ans.

L’interprète du tube «Avant de nous dire adieu» a fait savoir qu’elle allait porter l’affaire devant la justice. «Sur le fond de cette affaire calomnieuse érigée par mon accusatrice, et qui m’afflige cruellement ainsi que ma famille, en portant une grave atteinte à mon honneur, je réserve mes explications aux autorités qui ont été saisies», conclut la star dans son communiqué.

Pour rappel, la fille aînée de Richard Berry, a déposé plainte contre son père en janvier. Celui-ci est accusé par cette dernière d’abus sexuels lorsqu’elle était encore mineure, dans le cadre de «jeux sexuels» impliquant Jeane Manson. Le comédien de 70 ans avait réagi sur les réseaux sociaux en niant fermement ces graves accusations.