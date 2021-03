Nokere Koerse: victoire d’Amy Pieters, Lotte Kopecky 4e et Jolien D’hoore 6e

Amy Pieters a remporté la 2e édition de la Nokere Koerse, ce mercredi.

La cycliste néerlandaise a confirmé la domination de l’équipe SD Worx en ce début de saison. Elle a battu au sprint ses deux autres compagnes d’échappée à l’arrivée des 120 km parcourus entre Deinze et Kruisem. L’Australienne Grace Brown a pris la 2e place, dans le même temps, et l’Allemande Lisa Klein, la 3e à 4 secondes.

La championne de Belgique Lotte Kopecky (Liv Racing) a remporté le sprint pour la quatrième place à 20 secondes, juste devant la Néerlandaise Lorena Wiebes, la lauréate de la première édition en 2019. Jolien D’hoore (SD Worx) a fini 6e.

Pieters, 29 ans, offre à la formation qui a succédé à Boels-Dolmans un autre succès important en 2021. Ses compatriotes et coéquipières Anna van der Breggen et Chantal Blaak se sont imposées respectivement dans le Circuit Het Nieuwsblad et les Strade Bianche.