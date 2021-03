Vandenbroeck passera de T2 à T1 après le départ de Jouret aux Watducks

Joy Jouret ne sera plus la coach de l’équipe masculine du Hockey Namur la saison prochaine. Elle prendra la direction de Waterloo. Son T2 actuel à l’Hastedon, Matthias Vandenbroeck, grimpera d’un échelon pour devenir l’entraîneur principal.

Les Waterloo Ducks ont annoncé l’arrivée de Joy Jouret comme T1 de l’équipe féminine brabançonne la saison prochaine. Dans la foulée, le Hockey Namur a confirmé ce mercredi le départ après trois saisons de la coach de l’équipe masculine des Escargots. Mais les Namurois n’auront pas été longtemps à la recherche de son remplaçant puisque celui-ci est déjà tout trouvé: Matthias Vandenbroeck, l’actuel adjoint de Joy Jouret, prendra «tout simplement» le poste de T1.

« Je voudrais adresser un message aux joueurs: votre énergie, votre façon de travailler et votre engagement envers le club sont fantastiques et contagieux. Je suis impatient de travailler avec vous sur les prochaines étapes», a déclaré Matthias dans le communiqué officiel du Hockey Namur.

«Nous sommes heureux d’avoir partagé ces trois années avec Joy et d’avoir vu une équipe se (re)construire sous nos yeux, avec un courage et détermination exemplaires, confie la présidente namuroise Dominique Jamar dans le même communiqué. […] Nous souhaitons bien évidemment le meilleur à Joy dans son nouveau défi et nous réjouissons de poursuivre la collaboration avec Matthias. »