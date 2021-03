Le président de LaLiga veut faire revenir le public dans les stades fin avril

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a indiqué ce mercredi avoir bon espoir qu’une partie du public revienne dans les stades des clubs professionnels de foot espagnols (D1 et D2) en avril, si l’évolution de la pandémie le permet.

«Cela fait un an, on a beaucoup appris, et on espère que pour la troisième semaine d’avril on pourra commencer à avoir un pourcentage (du public) dans les stades», a annoncé Tebas ce mercredi matin à l’occasion d’un petit-déjeuner de presse.

Le patron de LaLiga a toutefois tempéré ses propos, précisant que les spectateurs reviendront «si les circonstances le permettent».

«Tout le monde fait attention par rapport à la Semaine sainte (28 mars – 4 avril, semaine durant laquelle les Espagnols ont pour habitude de partir en vacances, NDLR), un moment-clé pour voir comment les choses vont évoluer», a ajouté Tebas.

«Fixer une date rapidement»

Avec plus de trois millions de cas et 72.595 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, l’Espagne a annoncé un nouveau tour de vis dans les restrictions sanitaires pour la Semaine sainte, dans le but d’éviter une nouvelle vague de contagions.

Après la Semaine sainte, «si l’on voit qu’il n’y a pas de début d’une quatrième vague, l’on pourra commencer à envisager des questions très importantes pour les supporters et les clubs», a récemment affirmé Irene Lozano, le présidente du Conseil supérieur des sports espagnol (CSD, équivalent du ministère des Sports en France).

«On espère tous qu’après la Semaine sainte, on pourra fixer une date rapidement» pour le retour du public dans les stades, a abondé Javier Tebas ce mercredi.