Explosion rue Léopold: 14 mois de prison avec sursis requis contre le propriétaire de l’immeuble

L'explosion de la rue Léopold était survenue à Liège la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Elle avait provoqué l'effondrement d'un immeuble et l'effondrement partiel de l'immeuble voisin durant les opérations de secours. Parmi les décombres des immeubles, les corps de 14 personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés.

Le propriétaire de l’immeuble, condamné à 14 mois, réclame son acquitement.

L’avocat général Marianne Lejeune a requis mercredidevant la cour d’appel de Liège la confirmation d’une peine de 14 mois de prison contre Mehmet C., le propriétaire de l’immeuble qui avait été détruit par une explosion de gaz lors du drame de la rue Léopold en janvier 2010. Le parquet a également requis des sanctions contre un agent du SSSP et sa responsable ainsi que contre l’Intercommunale d’incendie.

Quatre prévenus répondent d’une prévention liée à l’homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, de 14 personnes ainsi que de coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes.

L’avocat général Marianne Lejeune a requis la confirmation de la condamnation du propriétaire de l’immeuble concerné par l’explosion. Elle a sollicité sa condamnation à une peine de 14 mois de prison avec sursis. Le ministère public estime qu’une simple déclaration de culpabilité doit être prononcée contre l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs (IILE), alors qu’elle avait bénéficié de la suspension du prononcé en première instance.

Le parquet général a sollicité la réforme du jugement d’acquittement pour l’agent de service de sécurité et de salubrité publique (SSSP) de la Ville de Liège et sa responsable. L’avocat général a requis contre eux des suspensions du prononcé.

Les débats se prolongeront encore sur plusieurs audiences de plaidoiries.