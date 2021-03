Dix-sept chevaux sont morts de rhinopneumonie dont deux en Belgique

Dix chevaux sont morts en Espagne, cinq en Allemagne et deux en Belgique. BELGA (Illustration)

Le nombre de chevaux morts à la suite d’une épizootie de rhinopneumonie, qui était apparue lors d’une compétition à Valence en février, s’élève désormais à dix-sept.

Selon la fédération équestre internationale (FEI), dix équidés sont morts en Espagne, cinq en Allemagne et deux en Belgique.

Le virus EHV-1, responsable de cette maladie, est infectieux et peut être mortel pour les chevaux. Il est non transmissible à l’homme mais celui-ci peut le véhiculer, notamment par les semelles de ses chaussures. Il a maintenant été identifié dans neuf pays: la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Qatar, la Slovaquie, la Suède et la Suisse.

La FEI a interdit toutes les compétitions internationales dans douze pays européens en raison de l’apparition de ce virus dont il n’existe pas de vaccin réellement efficace. Il s’agit de la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Estonie, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Suède.

Cette interdiction durera au moins jusqu’au 11 avril. Les finales de la Coupe du monde de saut d’obstacles et de dressage prévues du 31 mars au 4 avril à Göteborg ont été annulées.

