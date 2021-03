Un nouveau logiciel malfaisant sur Messenger ; La réalité virtuelle pour détendre le patient ; Et si les zadistes revenaient à Arlon ? ; Un nouveau gin belge ; La Belgique en vert pour la saint-Patrick: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 17 mars.

1 C’est quoi cette construction bizarre à Dinant?

Cela en a étonné plus d’un. Juste au pied de la réserve naturelle de Devant-Bouvignes à Dinant, sur la rive droite de la Meuse, un bâtiment en bois de type «chalet» a remplacé ce qui était jadis un abri de jardin, vendu par son précédent propriétaire, avec un bout de terrain. Le nouveau propriétaire a obtenu tous les permis nécessaires, constate un membre de Natagora, regrettant que l’association naturaliste n’ait pas acquis les abords directs de la réserve naturelle, côté Meuse. Et notre interlocuteur de souligner que beaucoup se demandent ce qu’est cette construction que l’on voit de fort loin.

2 La réalité virtuelle pour détendre le patient

L’entreprise wavrienne Oncomfort a été élue start-up de l’année par Digital Wallonia pour son travail de sédation non médicamenteuse.

3 «S’ils réoccupent le site, on les réexpulsera»

Directeur général d’Idélux, Fabian Collard a préféré ne pas réagir à chaud le jour de l’évacuation des zadistes de la zone sur laquelle l’intercommunale envisage d’établir une zone artisanale réservée aux PME.Dans le secret de l’opération, il n’est pas mécontent de l’issue finale sans dommage

4 De Namur au Sahara avec Le Vî Tacot

Parcourir plus de 6000 km entre la France et le Maroc pour la bonne cause: c’est le défi qu’espèrent relever ces deux étudiants.

5 Le Triple B, un tout nouveau gin «made in Beaumont»

Un projet est sorti de la tête de trois amis: le Triple B, un gin «made in Beaumont». 285 bouteilles seront commercialisées dès le 1er avril.

6 Pour la Saint-Patrick, le beffroi et la bourse passent au vert

Près de 700 bâtiments emblématiques, à travers le monde, seront illuminés en vert, mercredi, pour fêter le saint patron des Irlandais. Sympathique.

7 Alternative au glyphosate: une spin-off gembloutoise lève 6 millions d’euros

La spin-off de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech développe des bioherbicides à base d’huiles essentielles.

8 Rutte reconduit, avec quels partenaires?

Le vainqueur des élections, étalées sur trois jours, jusqu’à ce mercredi, aux Pays-Bas est déjà connu: les sondages donnent le VVD, le parti de Mark Rutte, largement en tête des 37 formations en lice, avec 31 ou 32 élus. Le chef de gouvernement libéral sortant, en place depuis le 14 mai 2010, sera reconduit pour la quatrième fois. Mais avec qui?

9 «Ça te ressemble»: un nouveau logiciel malveillant sur Messenger

«Ça te ressemble...»: prudence si vous recevez via Messenger ce message. Il s’agit d’un logiciel malveillant.

10 Wout van Aert nage entre deux eaux

Le Campinois défend son titre ce samedi sur la Via Roma. Mais il ne sera pas le grand favori. Il s’est confié au soir de Tirreno-Adriatico.

