Championnat Silver WBC des légers: le Belge Francesco Patera combattra le 16 avril à Milan

Francesco Patera (27 ans, 23 victoires en 26 combats), ex-champion d’Europe des poids légers (entre 58,967 et 61,237 kg), rencontrera enfin l’Italien Devis Boschiero (39 ans, 49 victoires, 6 défaites et 2 nuls) avec pour enjeu la ceinture Silver WBC, le vendredi 16 avril prochain à l’Allianz Cloud de Milan.

On se souviendra que le combat, déjà reporté en mars 2020 et initialement reprogrammé le 17 décembre, avait à nouveau dû être postposé en raison d’un test covid positif du Limbourgeois d’origine italienne du GMG Cheratte.

Quintuple champion d? Europe des poids légers et triple vainqueur du Gant d? or national, Francesco Patera avait renoncé à son titre continental EBU pour saisir une chance au niveau mondial.

A la même affiche figureront notamment un championnat EBU de l’Union européenne des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) qui opposera pour le titre vacant l’Italien Fabio Turchi (27 ans, 18 victoires, dont 13 avant la limite, 1 défaite) au Français Dylan Bregeon (27 ans, 11 victoires dont 3 avant la limite, 1 nul), ainsi qu’un championnat d’Italie des super-moyens (entre 73,028 et 76,205 kg) entre deux boxeurs invaincus Ivan Zucco (12 combats) et Luca Capuano (11).