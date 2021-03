La passerelle Saucy sera remplacée

Si elle a été réparée à plusieurs reprises, la passerelle Saucy à Liège sera finalement détruite pour être remplacée.

Si vous avez l’habitude de traverser la Meuse via la passerelle Saucy, sachez que vous allez devoir changer votre chemin. En effet, il a été décidé qu’elle serait prochainement remplacée. Un projet a été mis à l’étude indique le ministre de la Mobilité Philippe Henry.

La motivation à refondre cette liaison cyclo-piétonne d’importance pour Liège est triple: supprimer les piliers pour faciliter la circulation des bateaux; retrouver une passerelle neuve et moderne; et répondre aux exigences d’une infrastructure adaptée aux modes de déplacement doux vu la hausse toujours plus importante de cyclistes et de piétons l’empruntant au quotidien.

Un comité d’accompagnement sera chargé de veiller à la bonne intégration de la rénovation de la passerelle dans son environnement et d’autres organismes y seront associés à différents stades du processus et principalement lors de la conception de l’ouvrage.

La métamorphose de la passerelle Saucy va représenter un acte majeur pour la métropole liégeoise. Parallèlement à l’arrivée du tram et quelques années après la réalisation de la «Belle liégeoise», elle témoignera de la modernisation de la ville et de son inscription dans une dynamique de mobilité plus vertueuse.