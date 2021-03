VIDÉOS | «The Voice»: voici les huit candidats qualifiés après la deuxième soirée des lives

Ce mardi dans «The Voice Belgique», les 16 autres talents toujours en lice s’affrontaient lors de la seconde soirée en direct sur la RTBF. On connaît maintenant toute la liste des talents qui accéderont aux huitièmes de finale.

Après Sonita, Thomas, Elsa, ou encore Jérémy la semaine dernière, 8 nouveaux talents se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du télécrochet.

Mais qui a été sélectionné pour poursuivre l’aventure? Réponse, équipe par équipe.

1. BJ Scott continue avec Matéo et Jeremie

C’est l’équipe de BJ Scott qui a ouvert les festivités. Le jeune Mateo a ému les téléspectateurs avec son interprétation convaincante du titre «Arcade» de Duncan Laurence, le vainqueur de l’Eurovision en 2019.

De son côté, Jeremie a séduit sa coach avec un show endiablé sur «You’re Nobody ‘til Somebody Loves You» de James Arthur, aux dépens de Clara et Vik, dont les reprises respectives de «Love of my Life» de Queen et de «Heart of Glass» de Blondie n’ont pas su convaincre le public ou BJ.

2. Loïc Nottet poursuit avec Mathias et Joséphine

Ce fut ensuite au tour de l’équipe de Loïc Nottet. Mathias a d’abord enchanté le plateau, et surtout les téléspectateurs, avec le célèbre tube de Christophe: «Les Mots Bleus».

De son côté, Joséphine a mis le feu au plateau de Media Rives avec «Say My Name» des Destiny’s Child. De quoi lui permettre d’être préférée par son coach à Macha et Tissène, qui avaient repris «Maman» de Louane et «Bad» de Michaël Jackson.

3. Typh Barrow avance avec Alice et Jonas

Du côté de l’équipe de Typh, réduite à trois talents après le départ chahuté de Youssef à l’issue des battles, c’est Alice qui a commencé par un cri du cœur sur sa reprise émouvante de «Si seulement je pouvais lui manquer» de Calogero.

Bryan a enchaîné sur «What Goes Around...Comes Around» de Justin Timberlake avant que Jonas ose chanter a cappella sur «A Change is Gonna Come» de Sam Cooke.

Résultat des courses: Alice a été choisie par le public et Jonas a été sauvé par sa coach.

4. Henri PFR accompagné de TK Russell et Hasmik

Enfin, c’est l’équipe d’Henri PFR qui a clôturé cette seconde soirée de live. Particularité: son équipe était composée de cinq talents pour ce deuxième live, en raison du vol de Jennifer lors des duels alors que toutes les équipes étaient complètes.

C’est TK Russel qui a surpris, et séduit, le public avec une reprise à contre-emploi du mythique «Je t’aime» de Lara Fabian.

Quentin a ensuite performé sur «No time to die» de Billie Eilish et Jennifer a livré une prestation pleine d’énergie sur «Juice» de Lizzo. Hasmik, avec «Rise like a Phoenix» de Conchita Wurst, et Dania, avec «L’amour en solitaire» de Juliette Armanet, ont clôturé la soirée.

Obligé de ne conserver qu’un seul talent parmi les quatre restants, Henri a finalement porté son choix sur Hasmik.