Coronavirus: plus autant d’hospitalisations en un jour et de patients en soins intensifs depuis Noël

À l’instar des tendances hebdomadaires relayées ce mercredi matin par Sciensano, le pessimisme est de rigueur après la publication des derniers chiffres bruts recensés ce mardi.

Avec 209 hospitalisations recensées sur la seule journée de mardi, cet indicateur n’avait plus été aussi élevé depuis le 24 décembre dernier, lorsqu’il affichait un total de 211 admissions. Pour le taux d’occupation en soins intensifs, qui grimpe en flèche depuis plusieurs jours et où 523 lits étaient occupés mardi, il faut même remonter au 22 décembre, avec 536 patients qui s’y trouvaient, selon les données disponibles ce mercredi sur le site de Sciensano.

Les 209 hospitalisations de mardi, contre 202 le mardi précédent, ont principalement concerné la Flandre orientale (39), la Région bruxelloise (37) et le Hainaut (36).

+ À LIRE AUSSI | Coronavirus : près de 3.000 infections quotidiennes en moyenne, soit une augmentation de 26 %

Sur la seule journée du 12 mars, soit vendredi dernier, il y a eu 3.727 contaminations, au plus haut depuis la mi-décembre. Et sur les 2.142 cas enregistrés samedi, dernier jour où les données sont consolidées, 349 concernaient les 10-19 ans, en faisant la tranche d’âge la plus concernée par les contaminations, devant les 40-49 ans (338) et les 30-39 (331).

Enfin, le taux de positivité, de 6,8% sur la semaine du 8 au 14 mars, n’avait plus été aussi élevé depuis la fin décembre-début janvier, lorsqu’il atteignait 7,1%.