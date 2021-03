Monterrey: Greet Minnen rejoint les quarts de finale du double aux dépens de la 3e tête de série

Greet Minnen, qui jouait avec Ingrid Neel, a franchi aisément le 1er tour du double au tournoi WTA 250 de Monterrey, ce mardi au Mexique.

La Campinoise de 23 ans, qui occupe la 119e place mondiale en double, et sa partenaire américaine (WTA 114) ont battu le duo composé de la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 64) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 59). La 3e tête de série dans ce tournoi sur surface dure s’est inclinée en deux sets: 6-2 et 6-2 en 58 minutes.

Greet Minnen et Ingrid Neel joueront leur place dans le dernier carré de cette épreuve dotée de 235.238 dollars face à la paire formée de la Russe Anna Blinkova (WTA 51) et de l’Argentine Nadia Podoroska (WTA 202). Celle-ci avait éliminé lundi la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 101) et l’Indienne Ankita Raina (WTA 100) 6-1 et 6-4.