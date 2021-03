Une porte de sortie en Liga pour Origi?

L’histoire d’amour entre Divock Origi et Liverpool prendra certainement fin cet été. La question est de savoir où va rebondir l’attaquant des Reds?

Selon un média espagnol, l’attaquant des Diables pourrait bien rebondir du côté de la Liga et retrouver un autre (ex)-espoir du football belge. En effet, El Gol Digital affirme que la Real Sociedad cherche à remplacer Alexander Isak et a identifié le Belge comme un remplaçant possible. Il retrouverait alors Adnan Januzaj qui évolue à San Sebastian depuis 2017.

Liverpool exigerait des frais de transfert à hauteur de 15 millions d’euros, puisque des clubs comme Aston Villa, Newcastle et les Wolves sont aussi intéressés.

Les Reds ont précédemment déclaré qu’ils ne feraient pas obstacle à Origi s’il souhaitait partir, mais qu’ils respecteraient sa décision de toute façon, compte tenu de ses exploits pour le club.

Si une offre appropriée arrive pour toutes les parties, il se dirigera plus que probablement vers la porte de sortie.